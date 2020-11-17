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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına başlamasının 62. yıl dönümü

İHA

Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim yılına başlamasının 62. yıl dönümü

Atatürk Üniversitesinde eğitimöğretim 62 yıl önce bugün (17 Kasım 1958) başladı. Şair Nef’i Ortaokulu binasında 14 öğretim üyesi ve 123 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi, günümüzde 2 bin 700 öğretim elemanı, 500 binin üzerinde öğrencisi ve 300 bin mezunuyla ülke kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor.
“Üniversiteler Şehrin ve Bölgenin Kaderini Değiştirir”
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin eğitimöğretim yılına başlamasının 62. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Üniversite sadece bir eğitimöğretim kurumu değildir. Bir şehrin, bir bölgenin kaderini değiştirir. Eğitimin ve öğretimin yanı sıra ekonominin, sporun, sanatın, bilimin, teknolojinin, insanın ve toplumun birçok ihtiyacının şekillendirilip yönlendirildiği bütüncül bir kurumdur. Geçmişten gelen deneyimle çağdaş eğitim imkânlarını birleştirerek gelecek nesillere en doğru ve en öncü olanakları sunabilen bir kurumdur. Bu ilkeler ve öncüller etrafında şekillenen tam 64 yıllık köklü yapısını dinamik, çağdaş ve yeni nesil eğitim ilkeleri ile birleştiren, bölgesi içinde birçok üniversitenin kurucusu olan Atatürk üniversitesi, akademik bir kurumdan çok ötesidir. Sadece bir eğitim kurumu olarak disiplinli, katı ve statik bir yapı olmanın ötesinde, yaşama sımsıkı bağlı, genç ve dinamik yapısı, günceli yakalayıp zamanının önüne geçen ilerici vizyonu, deneyimli kadrosu, bilim ve teknolojiye entegre alt yapısı ile Türkiye’nin en büyük, en köklü ve en önemli üniversitelerinden biridir. Atatürk Üniversitesi öğrencisine her türlü imkânı sunabilmenin haklı gururunu yaşarken dünya genelinde meydana gelen Covid19 salgını ile eğitim imkânlarını bambaşka bir boyuta taşımıştır. Sorunsuz işleyen uzaktan eğitim altyapısı ile bu olağanüstü dönemde fiziki kampüsünden uzak kalan bütün öğrencilerine ulaşabilmiştir. Onlarca yıldır kesintisiz devam ettirdiği eğitim ve öğretim görevini sorunsuz sürdürmenin sevincini ve gururunu da yaşamaktadır. Değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler; Bugün Atatürk Üniversitesi ailesi olarak 1958 yılında başladığımız eğitim hayatının yıldönümünü kıvançla kutluyoruz. Üstünden yıllar geçmesine rağmen ilk günkü heyecanla eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren ailemizi tebrik ediyorum. Yeniden güzel kampüsümüzde yüz yüze eğitim yapacağımız günlere bir an evvel kavuşmamız dileğiyle... Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.”
Kuruluş Hikayesi
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da üç kültür merkezi oluşturmak için çalışmalara başlar. Bu amaçla ilk olarak batıda 1933 yılında modern tarzda bir yükseköğretim kurumu olarak İstanbul Üniversitesi kurulur. İkinci olarak İç Anadolu Bölgesinin kültür merkezi olması için Ankara Üniversitesinin kurulması yönünde faaliyetlere başlanır. Yine aynı dönemde Doğu Anadolu’da kurulması hedeflenen Doğu Üniversitesi için ön incelemeler yapılır. Ancak II. Dünya Savaşının çıkması nedeniyle bu düşünce ertelenir.
Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle Doğu Üniversitesi fikri yeniden gündeme alınarak başta eğitim olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı amacıyla doğuda bir üniversitenin kurulması için çalışmalar hız kazanır ve Demokrat Parti Hükümeti üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olmasına ve Erzurum’da kurulmasına karar verir.
23 Temmuz 1957’de Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temeli atılan Atatürk Üniversitesi, 19581959 yılı eğitimöğretim döneminde FenEdebiyat ve Ziraat Fakülteleri ile eğitim hayatına başlar. 1962 yılına kadar tamamlanacağı öngörülen fakülte binalarının yapımı esnasında eğitim, Şair Nef’i Ortaokulunda sürdürülür.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı, BasınYayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu ve Amerikan maslahatgüzarı ile Erzurum halkının yoğun katılımıyla 17 Kasım 1958’de eğitimöğretim yılı açılış töreni gerçekleştirilir.
Doğu Anadolu Bölgesinin ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan Atatürk Üniversitesi, 5’i ABD’li olmak üzere 14 öğretim üyesi ve 123 öğrenci ile eğitim hayatına başlar. Ziraat Fakültesinde “Türk Ziraatında Atatürk ve Atatürk Üniversitesi” konulu ilk ders, Prof. Dr. İsfendiyar Kadester tarafından verilirken, FenEdebiyat Fakültesinde ise Doç. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun “Türk Medeniyetine Umumi Bir Bakış” adlı ders ile Atatürk Üniversitesinde ilk eğitim dönemi başlamış olur.

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