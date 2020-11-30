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Bu gurur Atatürk Üniversitesi’nin Dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 11 akademisyen yer aldı

İHA

Bu gurur Atatürk Üniversitesi’nin Dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 11 akademisyen yer aldı

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan en başarılı bilim insanları listesinde Atatürk Üniversitesi’nden 11 akademisyenin isimleri yayımlandı.
Alanın en saygın dergilerinden olan Plos Biology’nin son sayısında tüm bilim dallarından 7 milyonun üzerinde bilim insanı sıralanarak arasından Dünya çapında yüzde 2'lik en üst dilime giren toplam 159.684 üstün başarılı bilim insanının kimler olduğu ve alanlarına göre başarı sıralamaları yayınlandı.
Bilim camiası tarafından heyecan ve takdirle izlenen bu sıra dışı çalışma güvenilir ve saygın olması nedeni ile küresel çapta yoğun ilgi gördü ve yüzbinlerce kez arşivlendi.
Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı makalelerinin yayınlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, hindeks, hm indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı, atıf yapan makalenin yayınlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. 20 den fazla bilim alanı ve 180 alt bilim alanında dünyanın en başarılı isimler belirlendi.
Bu gurur listesinde mühendislik fakültesinden 6, fen fakültesinden 2, Tıp Fakültesi ile Veterinerlik ve Ziraat Fakültelerinden ise 1’er öğretim üyesi yer almayı başardı.
İşte Erzurum’dan listeye giren o akademisyenlerin fakülteleri ve başarılı oldukları uzmanlık alanları
Prof. Dr. Armağan Hayırlı: Veteriner Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Veteriner Bilimler, Hayvan Besleme
Prof. Dr. Emine Malkoç: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Kimya, Kimya Mühendisliği
Prof. Dr. Enes Şayan: Mühendislik FakültesiUygulamalı Bilimler, Kimya Mühendisliği, Metalurji
Prof. Dr. Ensar Oğuz: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Çevre Bilimleri
Prof. Dr. Hasan Türkez: Tıp FakültesiSağlık Bilimleri, Biyomedikal, Biyoteknoloji
Prof. Dr. İlhami Gülçin: Fen Fakültesi Doğa Bilimleri, Biyomoleküler Kimya, Kimya, Toksikoloji
Prof. Dr. Kadir Bakırcı: Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Makina Mühendisliği, Enerji
Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul: Mühendislik Fakültesi Doğa Bilimleri, Uygulamalı Fizik, Astronomi
Prof. Dr. Ramazan Demirboğan: Mühendislik FakültesiUygulamalı Bilimler, Malzeme, Yapı, Çevre Planlama
Prof. Dr. Semra Karaca: Fen Fakültesi Doğa Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Organik Kimya, Kimya
Prof. Dr. Sezai Ercişli: Ziraat Fakültesi Uygulamalı Bilimler, Ziraat, Su Ürünleri ve Ormancılık, Bitki Biyolojisi
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren üniversitenin etkinliğini her alanda artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Üniversite mensuplarımızın üstün gayretleri, yurt içi ve yurt dışında yapılan üniversite değerlendirme indeksleri açıklandıkça kazanılan başarılar ile taçlanıyor. Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda yürütmüş olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde üniversitemizde; eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma adına huzurlu ve güvenli bir bilim ortamı inşa ettik. Bilim üreten, araştırma geliştirme yapan, model bir Atatürk Üniversitesi iklimi oluşturduk. Atılan bu adımlar doğrultusunda ülke yükseköğretimine katkı sunmak için çalışan ve Atatürk Üniversitesi ismini layık olduğu yere yazdırmak için gayret gösteren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Güncel listeye https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918 linkinden ulaşılabileceği belirtildi.

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