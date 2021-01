Ali Koç: Gözümüz, Tahkim Kurulu'nun üzerinde

Turgay İPEK Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 18'ici haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Sezon başından beri gizli kalan bir durum değil, yayıncı kuruluş ve Fenerbahçe Kulübü arasında görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan bir maçta tezahürat ile ilgili bir tatsız olay oldu. Bununla ilgili biz bir açıklama yapık, sonrasında da yayıncı kuruluş özür açıklaması yaptı. Özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, kehren yapıldığını düşündüğümüzü ve yapılan saate de baktığınızda başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi.

"MUTLUYUZ"

Ligde çıkış yakaladıklarını söyleyen Koç, "Mutluyuz 4'te 4 oldu. Bu sezon ligin hem süre olarak kısa olması, çok maç olması ve pandeminin de olması nedeniyle kulüpler inişler çıkışlar yakalayacak. Biz de iniş yaşadık. Şimdi de çıkışa geçtik inşallah böyle devam eder. Mutluyuz haftaya da 3 puan için mücadele edeceğiz. Ligin ilk yarısını mümkün olan en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

"ERZURUM FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR"

Erzurum'da maç oynadıkları için mutlu olduklarını söyleyen Koç, "Erzurum Cumhuriyetimiz içim önemli şehirlerden bir tanesi. Fenerbahçe için de önemli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada Cumhuriyet'in temellerini attı. Cumhuriyet mücadelesinin ilk adımları bu şehirde atıldı. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehirdir. Biz her zaman Erzurumspor'un Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Hangi tarih olursa olsun, hangi saat olursa olsun zevkle maça geliyoruz. Hiç bir şikayetimiz olmaz. Maç saatleriyle ilgili büyük kulüpler bazı serzenişlerde bulunuyorlar doğrudur. Bizim ne maç saati ile ilgili bir talebimiz olur, Ocak ayının başında denk geldi, geldik maçımızı oynadık, dönüyoruz. Sayın Valimize tüm devlet yetkililerimize, Erzurumspor'a ve başkanına, bizi burada çok iyi ağırlayan herkese şahsım, kulübüm adına binlerce kez teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"SABRIMIZ TAŞTI"

Yayıncı kuruluşla, Fenerbahçe Kulübü arasında yaşanan gelişmeler için de Koç, "Sezon başından beri gizli kalan bir durum değil, yayıncı kuruluş ve Fenerbahçe Kulübü arasında görüş ayrılıkları oldu. Dün oynanan ve bizimle alakası olmayan bir maçta tezahürat ile ilgili bir tatsız olay oldu. Bununla ilgili biz bir açıklama yapık, sonrasında da yayıncı kuruluş özür açıklaması yaptı. Özür açıklamasını samimi bulmadığımızı, kehren yapıldığını düşündüğümüzü ve yapılan saate de baktığınızda başka sebepler, konular arayabilirsiniz. Son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak bir hatadan dolayı biraz sonra söyleyeceğimiz lafları etmem. Sezon başından beri muhtelif konularda muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Kurumun en üst düzeyleriyle bu konuyu konuştuk. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Örnek örnek anlattık ve mümkün olan en kısa sürede çözülmesini rica ettik. Bizim haddimize değil muhatap olduğumuz bir kurumda kimin çalışacağı, liyakat çerçevesinde göreve layık olup olmadığı bizi ilgilendiren işler değil. Ne ben kurumumda çalışan birine dışarıdan birinin müdahale etmesin istemem, ben de aynı saygısızlığı yapmam. Yayıncı kuruluşun sahibinin ve en üstlerin sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir sorun olduğundan haberdar olduklarını biliyoruz. Hem görüşmeler hem de dün bardağı taşıyan son damla ile birlikte ciddiyetin farkındalar. Kendi yollarını kendi çizerler. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi sıkıntılar giderilene kadar ilişkilerin sıkıntılı olacağını söyleyebilirim. Taraftarlarımız infial içinde, bu konuda yeterli tepki vermediğimizi düşündükleri için bize de tepkililer. En medeni ve en kurumsal şekilde çözülmesi için yayıncı kuruluşa imkan verdik. Bırakın düzlemeyi işler daha da kötüye gitti. Bizim bir maçımızda da uygunsuz tezahürat koymuşlardı. Maç görüntüleri maç tekrarları, smaç özetlerinde seçilen seçilmeyen, takımlara karşı farklı... Teknik ve tercih hatası olarak yorumlanamayacak bir noktaya gelmiştir. Y düzelteceksiniz ya da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilişkilerimiz ona göre düzenleyeceğiz. Stadımızda başlamak üzere her türlü önleme ve tedbiri alacağız. İyi niyetle yaklaştık, çözülmesi içim imkan verdik. İçerde çöreklenmiş yapılanmanız mı daha önemli yoksa Türkiye'de adil, eşitlikçe bir yayın yapmak mı daha önemli ona siz karar vereceksiniz. Taraftarımız da hazır olsun. Dekoder, boykot kampanyasına gitmeyeceğiz, gerekirse son olarak onu da yapacağız. Bizden sinyal bekleyin. Yaparsak da futbol tarihinin en ağır kampanyası olacaktır bu. Demek ki Fenerbahçe'nin ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Üst üste bizi sınamakta, hatalar yapmakta bir sakınca görüyorsunuz. Hodri meydan. Taraftarlarımız olarak bu konuyu gündemde tutun sosyal medyada üzerine gidin. Çözülmeyeceğine inanırsak son çare olarak hayatlarında tahmin edemeyecekleri en ağır boykotla karşılaşacaklar. Hepimiz aynı gemideyiz yayıncı kuruluş başarılı olacak para kazanacak, bizler de gelirlerimizin büyük bir kısmını onlardan karşılayacağız birbirimizi desteklemeliyiz korsan karşı mücadele etmeliyiz diye bayrağı önde taşıdık. Bundan sonra bu iş bitmiştir. Dekoderlerle ilgili bir kampanya başlatmayın, kurumsal yaklaşalım Fenerbahçe neymiş karışına aldığında misliyle tepki göreceklerini onlara gösterelim. Sabrımız taştı" dedi

"GÖZÜMÜZ TAHKİM KURULU'NUN ÜZERİNDE.TÜRK FUTBOLUNDA MİLAT OLMASI İÇİN BİR FIRSAT"

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan (UÇK) verilen ceza için de Koç, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile ilgili kararı öğrendik. Bu karar Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulması gerekir, bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Kısaca transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde. Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta bunu ele mi alacaksınız? Oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak bilmiyorum. Son dönemde aldığını kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gitmesi gerekmektedir" dedi.

"MESUT ÖZİL GEÇMİŞE GÖRE DAHA YAKIN"

Arsenal'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için de Koç, "Hala Mesut transferinin rüya olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe olarak bir tek kişi bu konuda açıklama yapmamıştır . Burada önemli olan Mesut ve kulübünün arasındaki konuların çözümlenmesidir. Geçmişe göre daha yakın bir mevzu diyebilirim. Kesinlikle bitmiş bir şey yoktur. Bitebilir de bitmeyebilir de. Basında çıkan haberler bizim de elimizi zayıflatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN İSTEKLERİ ORTADA"

Teknik direktör Erol Bulut'un transfer listesini sunduğunu belirten Koç, "Hocamızın hangi mevkilere transfer istediği ortadır. O pozisyonlar çerçevesinde sportif direktörümüzle verdiği bir liste vardır. Bu liste üzerinde ilerlemekteyiz. Herhangi bir kulüp adı ya da futbolcu adı vermem doğru olmaz. İmzaladığımızda göreceksiniz. Bilgi çağında yaşıyoruz, imzaya kadar bu haberler çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

"EKİBİMDEN GELEN BİR TALEP YOK"

Başakşehirli futbolcular Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin isimlerinin transferde geçesiyle ilgili de Koç, "Ekibimden bu konuda bana gelen bir talep yoktur. Kulüpleri bu iki oyuncuyu bu transfer döneminde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime gelen bir talep yok" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Koç'un açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Erzurum Turgay İPEK Oktay POLAT

2021-01-11 19:51:00



