Palandöken’e ‘Güvenli Turizm’ Sertifikası

Pandemi’nin ilan edildiği 11 Mart 2019’dan bu yana Korona virüsle mücadelede önemli adımlar atan Palandöken Kayak Merkezi, mekanik tesisleri için de ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. tarafından işletilen Palandöken Kayak Merkezi, bir süre önce Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı almıştı.

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından incelenen Palandöken Kayak Merkezi’nde konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerindeki hijyen uygulamaları tam puan alırken, aynı firma mekanik hat tesisleri için de onay verdi.

Covid19 ile mücadele ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini tam anlamıyla yerine getiren Ejder A.Ş. yönetimi, aldığı bu sertifikayla güvenilirliğini bir kat daha artırdı.

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