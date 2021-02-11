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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TKDK, ETSO’da yatırımcılarla buluştu

İHA

TKDK, ETSO’da yatırımcılarla buluştu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü, Erzurum Ticaret Sanayi Odası’nda (ETSO), et ve süt sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılarla bir araya geldi.
ETSO ve 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü uzmanları, yatırımcılara sağlanan hibe destekleri hakkında bilgi verdi.
TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ile et ve süt sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların katıldığı toplantıda, İl Koordinatörlüğü adına Kıdemli Ödeme Talep Uzmanı Erkan Efekan bir sunum yaptı. Sunumda, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar anlatıldı.
Sunumun ardından soru cevap şeklinde devam eden toplantıda; IPARD II kapsamında yatırımcıların 5 bin Avro ile 3 milyon Avro arasındaki yatırımlarına verilecek hibe destek oranlarının yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değiştiği bildirildi. Ayrıca, yatırım kapsamında işletmelerin kendi enerji ihtiyacını karşılayabilecek kadar yenilenebilir enerji yatırımı yapabilecekleri belirtildi.
Yatırımlara yönelik proje alımlarının 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağının dile getirildiği toplantıda, hayvancılık yatırımları kapsamında destek almak isteyenlerin 16 Mart 2021 tarihine kadar projeleriyle birlikte İl Koordinatörlüğüne müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi. Toplantıda, et ve süt ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, süt toplama tesislerinin kurulumu, meyve sebze işleme tesissileri, soğuk hava depolarının kurulumu, balık işleme tesislerinin kurulumu kapsamındaki yatırımlar için ise son başvuru tarihinin 23 Mart 2021 olduğu kaydedildi.

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