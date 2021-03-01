Geleneksel tel kırma eğitimi alan kadın kursiyerler birbirinden güzel nakış çeşitleri yapıyor

Erzurum Aziziye gençlik merkezinde geleneksel el sanatları kursunda tel kırma eğitimi alan kadın kursiyerler birbirinden güzel nakış çeşitleri yapıyor.

Aziziye ilçesinde bulunan, Aziziye Gençlik Merkezinde geleneksel el sanatları kursu alan kadın kursiyerler birbirinden güzel nakış örgüleri yapıyor. Korona virüsü nedeniyle getirilen kısıtlamalarda strese giren kadın öğrenciler ise tel kırma sanatı yaparak streslerini atıyor. Aziziye Gençlik Merkezi tarafından verilen geleneksel el sanatları kursu tel kırma, brezilya nakış, kanaviçe gibi birçok nakış çeşidini de içerisinde bulunduruyor. Kursa katılan kadın vatandaşlar ise kendi çeyizleri ve hediyelik eşyalar için nakışlar yapıyor.

Tel kırma sanatının yanında birçok nakış türünü de öğrettiklerini belirten Geleneksel El Sanatları Öğretmeni Ayşe Taşkesenlioğlu, “Kursumuza katılan arkadaşlarla burada geleneksel tel kırma ve istedikleri herhangi bir nakış öğretiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye gençlik merkezinin ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa açmış olduğu el sanatları kursumuzda bu teknikleri ve nakışları yapmaktayız. Kursumuzu tel kırma sanatı üzerine açtık ama öğrencilerimiz tel kırma öğrendikten sonra başka nakışlarda öğrenmek istiyorlar. Brezilya nakış, kanaviçe gibi istedikleri her nakış türünün öğretebiliyoruz. Tel kırma Bartın yöresine ait geleneksel bir sanattır. Osmanlı döneminde kadınlar eşarpları rüzgar nedeniyle uçmasın diye eşarpların arka kısmına tel kırma yapıyorlarmış. Tel kırma tekniği o zamandan günümüze kadar gelmiş. Kursa katılan öğrencilerimiz nakışları kendileri için yapıyorlar. Çeyizleri için veya hediyelik eşya için yapıyorlar. Başörtüsü çanta gibi eşyaları bu nakışlarla süslüyorlar” dedi.

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