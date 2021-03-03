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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
BB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiDa Costa, Butko, Omolo (Dk. 55 Osman Çelik), Petrus, Elbasan Rashani (Dk. 55 Novikovas), Zakarya Bergdich (Dk. 74 Hasan Hatipoğlu), Leo, Cenk Ahmet (Dk. 55 Emrah Başsan), Aatif, Ricardo Gomes (Dk. 33 El Kebir)
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.: Emiliano VivianoPablo Roco, Rodrigo Biglia, Adam Sobiech (Dk. 76 Mevlüt Erdinç), Borini (Dk 85 Lens), Alassane Ndao (Dk. 73 Yannis Salibur), Eggen Hedenstad (Dk. 84 Koray Altınay), Jure Balkovec, Matias  Campi, Nahuel Castro (Dk. 85 Jimmy Durmaz), Bertolacci
SARI KART: Cenk Ahmet, Omolo, Novikovas, Emrah Başsan (BB. ERZURUMSPOR), Eggen Hedenstad (F.KARAGÜMRÜK A.Ş.)
KIRMIZI KART:
GOLLER: Dk. 17 (p) Aatif, Dk. 63 Osman Çelik (BB. ERZURUMSPOR), Dk. 30 Adam Sobiech, Dk. 53 Nahuel Castro (F.KARAGÜMRÜK A.Ş.)Spor Toto Süper Lig´in 28´inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. 17´nci dakikada Aatif´n penaltı golüyle öne geçen mavi-beyazlılar, 30´da Adam Sobiech ve 53´te Nahuel Castro´nun golleriyle 2-1 yenik duruma düştü. Ev sahibi takımın beraberlik golü 63´üncü dakikada Osman Çelik´ten geldi.
17´nci dakika Ricardo Gomes, Bertolacci´nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Aatif topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0
30´ncu dakikada Bertolocci´nin cezasahasına attığı pasla buluşan Sobiech´in sert şutunda top ağlara gitti. 1-1
42´nci dakikada Elbasan Rashani´nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Da Costa´nın kafa şutunda top yandan auta gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI
53´üncü dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Alassane Ndao, topu kale sahasına çıkardı. Nahuel Castro´nun vole şutunda top ağlara gitti. 1-2.
63´üncü dakikada sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Zakarya Bergdich´in ortasında topa dokunan Osman Çelik takımının ikinci golünü attı. 2-2
70´inci dakikada Emrah Başsan´ın kullandığı faul atışında kale dibindeki El Kebir, topa dokunamadı.
77´nci dakikada Aatif´in pasıyla cezaalanında topla buluşan Osman Çelik, Emrah Başsan´ı gördü. Emrah Başsan uzak direğe doğru aşırtma bir vuruş yaptı, top çerçeveyi bulmadı.
80´inci dakikada cezaalanına çalımlarla giren Novikovas kale önüne doğru topu gönderdi. Kaleci Emiliano Viviano´yu geçen Osman Çelik, topu kale yerine auta gönderdi.
82´nci dakikada Petrus´un cezaalanı dışından vurduğu sert şuttu top yan diriğe çarparak auta gitti.
89´uncu dakikada ani gelişen Karagümrük atağında Yannis Salibur, kaleci Jakup Szumski ile karşı karşıya kaldı. Salibur´un şutu kalecide kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-03 15:33:54

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