Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel pandemiye dönüşen Koronavirüse yönelik çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesindeki aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamdaki çalışmaların değerlendirildiği Atatürk Üniversitesi Covid19 Aşı Çalışmaları Bilgilendirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın da katılımıyla gerçekleşti. Kültür Merkezi Mavi Salonda sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen toplantıya Rektör Çomaklı’nın yanı sıra, Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi ile rektör yardımcıları ve aşı çalışmalarına katkı sağlayan birim yöneticileri katıldı.

“Testler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek”

Toplantıda konuşan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi Covid19 aşısı üzerinde yapılan çalışmalarda 3 farklı proteinin kodlanarak aşının önemli bir ayağı olan recombinat antijen elde edildiğini söyledi.

Çelebi, “Bu 3 faklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başladı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki Faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesine özel Covid19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“Takvime göre süreç iyi gidiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TUSEB) Başkanlığına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aşı projesinin takvimine göre sürecinin olumlu seyrettiğini söyledi.

Şimdiye kadar bir aksilikle karşılaşılmadığını söyleyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesine ait bir aşının çok uzak olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu süreçte aşı koordinatörlüğünün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bu günlere geldik. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğünü gelecekte aşı merkezi, hatta ARGe enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız.”

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