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KGK Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu; “Pandemi, en fazla kadın girişimcileri etkiledi”

İHA

KGK Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu; “Pandemi, en fazla kadın girişimcileri etkiledi”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum İcra Komitesi Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen programa katıldı.
Ankara’da gerçekleştirilen programda 81 ilin KGK Başkanı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve İcra Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. KGK İl Başkanları yemek sonrası Anıtkabir ziyaretinin ardından, Birlik binasında düzenlenen ve İl İcra Komiteleri Üyelerinin webinar üzerinden katıldığı etkinliğe iştirak ettiler. Etkinliğin verimli geçtiğini dile getiren KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum İcra Komitesi Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de ve Dünya’da Kadının iş dünyasındaki yerine dikkat çekti. TÜİK verilerine göre aktif çalışan ve iş arayan kadınların oranı yüzde 30,6, İşgücüne katılanlardan istihdam edilen kadınların oranı ise yüzde 26 olduğunu belirten Çalıkuşu, “Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre dünyada kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerekiyor” dedi.
Kadınların iş dünyasında az yer almasının erkekler nezdinde tamamen yanlış değerlendirildiğini yapılan araştırmaların ortaya koyduğunu ifade eden Çalıkuşu şunları söyledi; “Erkekler çalışma hayatında kadın oranının daha az olmasını kadınların gönüllü olarak iş piyasasından çekilmesi nedeniyle olduğunu düşünürken, kadınlar ise bu durumu en çok aile ve/veya çocuk bakımına yönelik destekleyici hizmetlerin yeterince sağlanmaması ile açıklıyor. Yani erkeklerin düşündüğü gibi kadınlar çalışıp çalışmamayı tercihen değerlendirmiyor. Ailesel, toplumsal ve sosyolojik bir çok neden komplike bir şekilde kadının karşısına çıktığı için mesleklerini bırakmayı ve yahut çalışmasını önleyen nedenlerin çözümü için kariyerini noktalamayı seçiyor. Öte yandan yapılan başka bir araştırmaya göre de; bir iş başvurusu ya da iş görüşmesi sürecinde ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranı erkeklerin oranının iki katından fazla. Türkiye’deki kadınlar dünya geneline göre iki kat daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor.”
Yapılan araştırmaların kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark oluşturduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösterdiğini kaydeden Çalıkuşu; “Kurum ve kuruluşlara, şirketlere, hepimize cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için büyük görevler düşüyor. İstenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var” diye konuştu.
“Pandemi, en fazla kadın girişimcileri etkiledi”
Türkiye’de kadınların yüzde 85’ten fazlasının ‘hizmet sektöründe’ çalışıp, girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğuna değinen Çalıkuşu, yaşanan süreçte işsizlik oranlarının kadın nüfusta artması ve iş kayıplarının azalmalarının hizmet sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcileri etkilediğini belirterek, “Pandeminin kadınları daha fazla ve daha olumsuz etkilediği maalesef bir gerçek. Salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zamanın arttı. Kadınlar ve kız çocukları aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldı. Pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma bekleniyor, buna fırsat vermemeliyiz. Süreç için ciddi ve kalıcı çözümlerin politikalaşması gerekiyor.”
“Kooperatifçiliğe desteğe devam”
Kadınların işgücüne katılmasının önündeki engellerin kalkması için TOBB KGK’nın farklı çalışmalar yürüttüğünü anlatan Çalıkuşu, “Bu engellerden birisi çocuk, yaşlı ve engelli bakımı... Bu amaçla sosyoekonomik düzeyleri düşük olan mahallelerde ilkokul çocukları için etüt merkezleri kurarak, kadınların da çocuklarını güvenli alana teslim ederek işgücünden ayrılmalarına engel olmayı ve OSB’lerde kurum ve kuruluşların desteği ile kreşler açarak kadının sanayide çalışmasının önünü açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, mevcut kooperatifleri desteklemek ve kooperatif sayısını artırmada hamiliğimizi sürdürüyoruz. Hali hazırda kurulu olan kadın kooperatiflerinin uzun süreçli olamaması nedeniyle ihtiyaçları olan eğitim (finans, pazarlama, eticaret ve teşvikler) desteklerinin verilmesi ve yol haritalarının çizilmesi konusunda yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kadın girişimcilerin eticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenleniyor Birliğimiz tarafından. Bütün bu seminer ve eğitim programlarını üyelerimizin ücretsiz kullanımına sunmaktayız.’
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan Çalıkuşu, Kadın Girişimciler Kurulu olarak her koşulda kadınların arkasında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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