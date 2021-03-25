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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robotik cerrahi ile bağırsaktan yeni mesane

İHA

Robotik cerrahi ile bağırsaktan yeni mesane

Prostat ve mesane kanseri tedavisinde yaptığı ameliyatlarla isminden bahsettiren Prof. Dr. Atmaca, mesane kanserinde robotik cerrahi ile bağırsaktan yeni bir mesane yaparak hayat kurtarmayı ve başarılı ameliyatlara imza atmayı sürdürüyor.
Başarılı bir mesane ameliyatıyla sağlığına kavuşan iki hasta kendi ifadeleri ile hastalıktan nasıl kurtulduklarını anlattı.
Ankara’da yaşayan 61 yaşındaki Sıddık Sezen ile Muğla’da yaşayan 1953 doğumlu Hasan Yüzbaşıoğlu mesane kanserine yakalandılar. Özel bir hastanede robotik cerrahi yöntemini kullanan Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’nın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştular. Sezen ve Yüzbşıoğlu’na bağırsak parçasıyla yeni idrar kesesi yapıldı. Her iki hasta da sağlıklarına kavuştular.
Ameliyat sonrası hem Sezen, hem de Yüzbaşıoğlu duygularını dile getirirken, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’da yapılan ameliyatla ilgilli bilgi verdi.
‘ İlk günden itibaren sanki ameliyat olmamış gibiydim’
Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’nın robotik cerrahi yöntemi ile gerçekleştirdiği başarı ameliyat ile sağlığına kavuşan yüzlerce hastadan biri olan Sıddık Sezen duygularını şöyle dile getirdi: “Ankara’da yaşıyorum. Evliyim, iki tane çocuğum var. 61 yaşındayım. Hastalığım ilk etapta idrarımdan kan geldi. Kan geldikten sonra pek önemsemedim. Aradan bir 6 ay falan geçti bir pıhtılı kan gelince bu sefer önemsedim. Hastaneye gittim. Mesanede kanser olduğunu söylediler. Mesanenin alınmasını söylediler ve ben de araştırmak üzere yola koyuldum. Ali Fuat hocamızı buldum özel bir hastanede. Ali Fuat hocama geldim. Ali Fuat hocamda kapalı ameliyatı önerdi. Yeniden mesane yapılmasını önerdi. Robotik ameliyattan sonra hiçbir sıkıntı çekmedim. İlk günden itibaren sanki ameliyat olmamış gibiydim. Gayet acı, sızı hiçbir şey duymadım. Hocamızdan da Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi bir başarılı ameliyat yaptılar. Teşekkürler.”
Sıddık Sezen’e gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, hastanın robotik olarak hem mesanesini hem de tümörün yayılabileceği lenf bezlerini aldıklarını belirterek şöyle konuştu: “ Bu hastamıza robotik olarak bağırsaktan yeni bir mesane yaptık. Dolayısıyla hastamızın şuanda içerde normal bir mesanesi var. Dışarıda torba kullanmak zorunda değil hastamız. Bu tür genç hastaların sadece idrar kaçırmaması yetmiyor. Yine hastaların hayat kalitesi açısından cinsel fonksiyonlarının da korunması gerekiyor. Biz uygun hastalarımızda bu damar sinir paketi dediğimiz cinsel gücü sağlayan sinirleri koruyoruz robotik cerrahi ile. Ve hastalarımız bu konuda da önemli bir avantaj sağlamış oluyorlar ve böyle bir problem yaşamamış oluyorlar.
‘Hiçbir acısı, hiçbir ıstırabı olmadı’
Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Hasan Yüzbaşıoğlu, başarılı bir ameliyatla şifa bulmasına vesile olan Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca’ya teşekkür ederek şöyle dedi: “1953 doğumluyum. Muğla’da serbest avukatlık yapmakla meşgulüm. Bir takım testler sonucunda mesanemde tümör olabileceği ifade edildi. Bir grup doktor arkadaşımız açık ameliyat önerdi, bir kısmı ise kapalı cerrahinin daha faydalı olabileceği yolundaki görüşlerini birlikte değerlendirdik. Kendim daha önceden başka bir sebeple açık ameliyat olmuş idim ve bu sebeple açık operasyonun neler getirebileceğini bildiğim için bu kez kesinlikle açık bir operasyon istemediğimi, kapalı olmasını robotik bir yöntem arzu ettiğimi belirtmemiz üzerine ciddi bir araştırma yaptık. Ve kararımız Ali Fuat Atmaca Hoca’yla tamamlandı. Kendisine başvurduk. Hocam çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Hiçbir acısı, hiçbir ıstırabı olmadı. Herhangi bir şekilde de iyileşme sürecinde de problem yaşamadım. Bu sebeple robotik cerrahiye tercih ettiğim için de kendimi kutluyorum. Hastanenin ve Ali Fuat hocamın en büyük özelliği 5 gün süreyle bu hastanede tedavi gördüğüm süre içerisinde son derece yakın ilgili olmasıydı. Günde iki kez başucuma kadar gelip mutlak suretle bir kez daha pansumanları kontrol etti. Kendi elleri ile pansumanı yaptı. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı ayrıca, bir kez daha teşekkür etmeyi borç biliyorum. Sağ olun.”
Hasan Yüzbaşıoğlu’nun ameliyatı üzerinden 67 ay gibi bir süre geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, hastanın mesanesinin artık normal bir kapasiteye ulaşmış durumda olduğunu belirterek şöyle dedi: “ Bu hastamız da idrar kaçırma olmadan rahatlıkla mesanesini kullanabiliyor ve idrarını yapabiliyor. Bu ameliyatın tabi önemli avantajları var. Ve önemli avantajlarından biri de cinsel gücü sağlayan sinirlerin korunması avantajı. Uygun olan hastalarda tabi bu sinirleri koruduğumuz zaman hastalarımızın önemli bir kısmı böyle bir problem yaşamıyorlar. “

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