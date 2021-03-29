BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi

BB Erzurumspor, İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı. Vural, mavibeyazlıların, bu sezon ki 5. teknik direktörü oldu.

BB Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti.

Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için 68 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile anlaşıldı.

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