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Aydemir TBMM’de Erzurum değerlerini paylaştı Aydemir: ‘Erzurum Türk - İslam Tefekkürünün adresi’ Aydemir ilçe ilçe Erzurum’u anlattı Aydemir’den Erzurum’a turizm daveti

İHA

Aydemir TBMM’de Erzurum değerlerini paylaştı Aydemir: ‘Erzurum Türk - İslam Tefekkürünün adresi’ Aydemir ilçe ilçe Erzurum’u anlattı Aydemir’den Erzurum’a turizm daveti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum, doğadan tarihe, sağlıktan kültüre, turizmin tüm çeşitlerine ait değerleri barındıran bir müstesna adrestir. Herkesi Erzurum’daki turizm nimetlerinden yararlanmaya çağırıyor, Erzurum’a davet ediyoruz. ‘ dedi.
Erzurum Turizm’de Cazibe Merkezi
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Turizm Haftası dolayısıyla Erzurum’un ifade ettiği beşeri ve turizm değerlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Merhum Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Prof. Dr. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu’nu rahmetle anarak, Türk Düşünce Tarihindeki iki zirve ismin Erzurum tefekkürünü yansıttığını, abide şahsiyetleriyle maruf Erzurum’un mütefekkirler şehri olduğunu vurguladı.
Türk Turizmi
Basın toplantısında Türkiye’de turizm alanındaki gelişmeleri paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Turizm Türkiye’yi ifade eden, ülkenin her karışı için çok esaslı bir olgu olan bir kavram. Önemli buluyor ve yüksekte tutuyoruz. Bizden önce yerde sürünen turizm yaklaşımı bizimle beraber çok ciddi bir mesafe aldı. Salgından önce 35 milyar düzeyine getirmiştik turizm gelirini, salgınla birlikte bir kırılma yaşandı, yüzde 60’lar dolayında bir düşüş yaşandı. İnşallah kısa sürede bunları toparlayacağız, çok daha esaslı bir hale geleceğiz. ‘ dedi.
Erzurum Değerler Adresi
Sunumunda Erzurum’un deniz dışında turizmin tüm çeşitlerini barındıran bir değerler adresi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İnsanlarımızı bu yazın Erzurum’a gelmeye davet ediyorum. Erzurum denildiğinde insanların aklına hemen kış turizmi geliyor. Kar geliyor, soğuk geliyor. Kışın gidilebilecek bir adres olarak geliyor. Oysa Erzurum yazın özellikle temmuz ve ağustos aylarında nefes alınabilecek oksijen depolanabilecek bir şehirdir. Bu sadece Erzurum’un merkezinde değil bütün ilçeleri için böyledir. Turizmin her çeşidi Erzurum’da aşikardır, açığa çıkmıştır. Kim ki Erzurum’a bu zaviyeden gelirse mutlaka birikim sahibi olarak döner. ‘ diye konuştu.
Erzurum Sahabeler Şehri
‘Bizde bir aforizma var ya; ‘ çok okuyan değil çok gezen bilir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Türk tarihini, İslam tarihini öğrenmek isteyenlerin Erzurum’a yönelmelerini özellikle istirham ediyorum. Hz peygamberin sahabesi Abdurrrahmangazi hazretlerinden Türk Tarihinin şahika isimlerine varıncaya kadar her bir köşesinde özel isimler güzide şahsiyetler var. Bunların yaptırdığı eserler var. Zemine yaydıkları çök özel bilgi, birikim var. İnsanlarımızın Erzurum’a gelip bunları görüp istifade etmesini istiyoruz. ‘ dedi.
Aydemir’den Horasan Baba Ve Mümtaz Turhan Vurgusu
Sunumunda Horasan Baba’yı anan Milletvekili Aydemir, Sosyolojide zirve isim Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın bu tefekkürden beslenmiş mümtaz bir bilim adamı olduğu, Horasan’da yetişen Turhan’ın eserleriyle bu alanda dünya çapında otorite kabul edildiğini vurguladı. Türk Düşünce Tarihinin kaynağını görmek isteyenlerin Horasan’a gelmelerini tavsiye eden Milletvekili Aydemir, Erzurum’un mütefekkirler şehri olduğunu hatırlattı.
Fındıkoğlu Abide Mütefekkir
Uzundere’de yetişen Prof. Dr. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu’nun cumhuriyet tarihinde yetişmiş bir başka Erzurumlu mütefekkir olduğunu dikkate sunan Milletvekili Aydemir, ‘Bir başka zirve bilim adamımız Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu’dur. O da Uzundere ilçemizdendir. Bulunduğu her yere mutlaka irfan taşımıştır. Birikimiyle ziya saçmıştır. Uzundere doğası yanında, bu anlamda da görülecek yerlerin başında gelir. ‘ dedi.
İlçe İlçe Erzurum
Erzurum’un hemen tüm ilçelerinin tarih, doğa, kültür başta olarak turizm alanında önemli ve destinasyon oluşturan değerlere sahip olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Sümmani Babanın ilçesi Narman, Şenkayamız, Oltumuz, Olurumuz, Uzunderemiz, Tortumumuz öyle. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin adresleri Hınısımız, Karayazımız, Çatımız, Köprüköyümüz, Karaçobanımız, Tekmanımız beşeri ve fiziki değerleriyle birer dünya cenneti. İspirimiz, Pazaryolumuz, Aşkalemiz, Türk Tarihinin yazıldığı Pasinlerimiz coğrafi zenginlikleri, irfan kaynaklarıyla birer turizmin şahika adresleri. Termal Kaynaklarıyla Aziziyemiz, İsmiyle müsemma bir zirveyi ifade eden Palandökenimiz, Saltuklu’nun başkenti Erzurum’un tarihi ziynetlerini barındıran Yakutiyemiz var. Bize ait tarihin derinliklerine varmak, Türk düşünce tarihinin kaynaklarını yerinde görmek isteyenleri; milli ve manevi kıymetlerimiz ve eserleri tetkik amacında olanları, doğanın tüm zenginlikleriyle buluşma arzusu taşıyanları, termal kaynaklardan şifa bulmak isteyenleri, botanik kaynaklarına erişme niyetini taşıyanları, hasılı turizmi yaşamak isteyen herkesi Erzurum’a davet ediyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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