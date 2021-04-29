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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Curling de şampiyonluğa koşuyor

İHA

Türkiye Curling de şampiyonluğa koşuyor

Murom Cup 2021 Curling Turnuvasında Türkiye tarih yazıyor. Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Ayyıldızlılar, dünya dördüncüsü olan Rusya gibi bir ekibi 64 mağlup etti. Türkiye İsviçre engelini ise 93’le geçti.
Prof. Dr. Kenan Şebin’in Federasyon Başkanlığındaki Curling Federasyonu atılımlarına devam ederken Milli takım düzeyinde de ülkemizin yüzünü güldüren başarılı skorlara imza atıyor.
Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Ayyıldızlı ekibimiz Rusya’nın Murom Kenti’nde yapılan Murom Cup 2021 turnuvasında tarih yazıyor. Antrenör Ahmet Çelik yönetiminde buz pistine çıkan ve Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Uçan ile Orhun Yüce’den oluşan Türkiye Curling A Milli Takımı, karşısına çıkan rakibi deviriyor.
Ayyıldızlı curlingçiler Avrupa’nın iddialı takımlarından İsviçre’yi 93 mağlup ederken, ev sahibi ülke Rusya’nın A Milli takımını 64 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, Yaroslav engelini de 84’lük üstünlükle geçerek üçüncü galibiyetine imza attı.
Rus Milli Takımı Türkiye karşısında pes etti
Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Türkiye A Milli takımı, buz pistini Rusya A Milli Curling takımına dar etti.
Kırmızıbeyazlı curlingçiler, dünya dördüncüsü olarak turnuvaya başlayan güçlü temsilcisini 64 mağlup etti. Mücadelenin son setinde ev sahibi Rusya’nın sporcuları yenilgiyi kabullenerek Türk sporcularla el sıkıştı.
İsviçre ve Rusya karşısında tarihi zaferlere imza atan Türkiye, şampiyonluk iddiasını devam ettirirken, zafer sonucunda büyük bir sevinç yaşadı. Ayyıldızlılar, Yaroslav müsabakasıyla birlikte üçüncü galibiyetini elde ederek “Şampiyonluk yarışında ben de varım” dedi.
Şebin: Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Türkiye’de curling sporunun 11 yıllık geçmişe sahip bir spor dalı olmasına rağmen sporcuların Avrupa devleri karşısında elde ettiği zaferlerin anlamının çok büyük olduğunu söyledi.
Birkaç yıllık federasyon olmalarına karşın curling sporunun dünya seviyesinde olması için gayret sarf ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Şebin, “Yeni bir federasyon olmamıza rağmen sporcularımızın gösterdikleri performans bizlerin çalışma şevkini daha da artırıyor. Antrenörümüz Ahmet Çelik ile sporcularımızı kutluyoruz. Ülkemiz adına bu turnuvada A Takımla başarılı skorlara imza atmak bizim için gurur vesilesi. Antrenörümüzü ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Özellikle dünya dördüncüsü Rusya Karşısında sporcularımız bir tarih yazdı” diye konuştu.
Muhammed Haydar Demirel, Muhammed Faruk Kavaz, Ahmet Alperen Tunga ve Muhammed Enes Çağlayan’dan oluşan B Takım ise turnuvada tecrübe kazanıyor.
Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi ile yönetim kurulu üyesi Güngör Şenses de Ayyıldızlı takımımızı Rusya karşısında elde ettiği zaferde yalnız bırakmadı.

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