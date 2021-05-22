Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı

Erzurum’da kaba doğum hızı binde 15.8, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2.02, doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28.6 oldu.

2009 yılına göre 2020’de anne ortalama yaşı 1.5 yıl arttı, kaba doğum hızı ise binde 5.1 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Verileri

Erzurum’da 2020 yılında 12 bin 29 doğum gerçekleşti. Doğan çocukların 6 bin 204’ünün erkek, 5 bin 825’inin ise kız çocuğu olduğu bildirildi. İlde doğum sayısı 2009 yılına göre yüzde 25,5, 2019 yılına göre de yüzde 7,08 oranında düşüş gösterdi. Erzurum’da 2009 yılında 16 bin 153 olan doğum sayısı 2020 yılında 12 bin 29’a indi.

Erzurum 2009 2020 Doğum Sayıları

TÜİK Doğum istatistiklerine göre Erzurum’da 2009 yılında 16 bin 153, 2010 yılında 15 bin 979, 2011 yılında 16 bin 87, 2012 yılında 16 bin 45, 2013 yılında 15 bin 692, 2014 yılında 15 bin 982, 2015 yılında 15 bin 265, 2016 yılında 14 bin 900, 2017 yılında 14 bin 647, 2018 yılında 13 bin 556, 2019 yılında 12 bin 946, 2020 yılında ise 12 bin 29 olarak kaydedildi.

Erzurum Kaba Doğum Hızı

Erzurum’da kaba doğum hızı 2009 yılında binde 20.9 iken, 2020 yılında kaba doğum hızı binde 15.8’e geriledi. Kaba doğum hızı 2010’da binde 20.7, 2011’de binde 20.8, 2012 yılında binde 20.6, 2013 yılında binde 20.3, 2014’te binde 20.9, 2015’te 20.0, 2016’da binde 19.5, 2017 yılında binde 19.2, 2018 yılında binde 17.7, 2019 yılında binde 16.9, 2020’de ise binde 15.8 oldu.

Erzurum Toplam Doğurganlık Hızı

Erzurum’da bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2009’da 2.51, 2010’da 2.49, 2011’de 2.50, 2012’de 2.50, 2013’te 2.49, 2014’te 2.60, 2015’te 2.52, 2016’da 2.45, 2017’de 2.41, 2018’te 2.24, 2019’da 2.15, 2020’de ise 2.02 çocuk oldu.

Erzurum Annelerin Ortalama Yaşı

Erzurum’da annelerin ortalama yaşı yükseliş gösterdi. 2009 yılında 27.1 olan anne yaşı 2020 yılında 28.6 olarak bildirildi. Anne ortalama yaşı 2009’da 27.1, 2010’da 27.2, 2011’de 27.4, 2012 yılında 27.7, 2013 yılında 28.0, 2014 yılında 28.0, 2015 yılında 28.1, 2016 yılında 28.2, 2017 yılında 28.3, 2018 yılında 28,5, 2019 yılında 28.5, 2020’de ise 28.6 oldu.

Doğum İstatistikleri, 2020

Toplam doğum hızı 2001’den beri en düşük seviyeye geriledi. Toplam doğurganlık hızı 2001’den bu yana en düşük seviyeye inerken doğum yapan annelerin ortalama yaşı yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,86 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,14 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

Kaba Doğum Hızı Binde 13,3 Oldu

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi.

Yaşa Özel Doğurganlık Hızı

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 2529 oldu. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 2024 yaş grubunda iken 2020 yılında binde 115 ile 2529 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan Doğurganlık Hızı Düştü

Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2020 yılında binde 15'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2020 yılında 1519 yaş grubundaki her bin kadın başına 15 doğum düştü.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29 oldu. Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29,0 oldu. İlk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu

İller Ortalama Anne Yaşı

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu. Bu ili 27,8 yaş ile İzmir, Rize ve Muğla, 27,7 yaş ile Trabzon ve Eskişehir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,3 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,6 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa ve Bitlis izledi.

Doğumların 2020 yılında yüzde 2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların yüzde 36,9'unun ilk, yüzde 31,7'sinin ikinci, yüzde 17,9'unun üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

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