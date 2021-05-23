Vali Memiş, yaralı Özel Harekat Polisi Öner’i hastanede ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde BTÖ mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan Özel Harekat Polisi Ertuğrul Öner’i hastanede ziyaret etti.

Ağrı’nı Doğubayazıt ilçesinde BTÖ mensuplarının İran tarafından yaptığı taciz ateşi sonucu Özel Harekat Polisi Ertuğrul Öner yaralandı. Yaralanan polis ilk olarak Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Öner, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Özel Harekat Polisi Ertuğrul Öner’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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