Erzurum cami sayısında 15’inci sırada

Türkiye’de 89 bin 445, Erzurum’da ise bin 618 caminin Müslümanlara hizmet verdiği bildirildi. TÜİK Din istatistikleri 2020 sonuçları bazında, 2019 yılına göre Türkiye’de cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 89 bin 259’dan 89 bin 445; Erzurum’da yüzde 0,62’lik artış ile bin 608’den bin 618’e yükseldi.

Din İstatistikleri

Erzurum Türkiye illeri cami varlığı bakımından iller sıralamasında, bin 618 cami sayısıyla 15’inci sırada yer aldı. Ülkede en çok sayıda caminin bulunduğu il 3 bin 530 ibadethane ile İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan 5 il Bayburt, Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak sıralandı. Erzurum’un cami sayısı Türkiye toplamında yine yüzde 1.80’lik oran gösterdi.

Türkiye Verileri

Türkiye’de 2019 yılında 89 bin 259 olan cami sayısı yüzde 0.20’lik artışla 2020 yılı itibariyle 89 bin 445’e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 verilerine göre 2008’de 80 bin 53, 2009’da 80 bin 636, 2010 yılında 81 bin 984, 2011’de 82 bin 693, 2012’de 84 bin 684, 2013’te 85 bin 412, 2014’te 86 bin 101, 2015’te 86 bin 762, 2016 yılında 87 bin 381, 2017 yılında 88 bin 21 2018 yılında 88 bin 681, 2019 yılında 89 bin 259, 2020 yılında ise 89 bin 445’e yükseldi.

Erzurum 15’inci Sırada

Erzurum 2020 yılı ölçeğinde cami varlığı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 15’inci sırada yer aldı. Türkiye’de cami sayısının en yüksek olduğu 20 il sırayla; İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Erzurum, Giresun, Mersin, Zonguldak, Adana ve Van olarak kaydedildi.

Türkiye İlleri Cami Sayısı

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı; İstanbul 3.530, Konya 3.238, Ankara 3.171, Samsun 2.742, Kastamonu 2.594, Antalya 2.295, Ordu 2.119, Şanlıurfa 2.086, Diyarbakır 2.075, Trabzon 2.058, İzmir 1.915, Bursa 1.776, Manisa 1.757, Balıkesir 1.677, Erzurum 1.618, Giresun 1.610, Mersin 1.582, Zonguldak 1.519, Adana 1.474, Van 1.422, Kayseri 1.396, Sivas 1.372, Kahramanmaraş 1.351, Sakarya 1.338, Çorum 1.330, Bolu 1.267, Kütahya 1.244, Denizli 1.228, Kocaeli 1.223, Afyonkarahisar 1.202, Mardin 1.179, Tokat 1.173, Sinop 1.151, Aydın 1.141, Muğla 1.092, Hatay 1.092, Rize 1.087, Gaziantep 1.078, Elazığ 1.011, Yozgat 987, Malatya 985, Karabük 970, Ağrı 934, Çanakkale 828, Eskişehir 789, Bartın 788, Adıyaman 784, Çankırı 747, Isparta 743, Bitlis 730, Artvin 704, Düzce 685, Amasya 685, Batman 684, Siirt 648, Bingöl 629, Muş 616, Aksaray 609, Erzincan 586, Osmaniye 584, Uşak 572, Gümüşhane 558, Şırnak 552, Tekirdağ 544, Burdur 541, Kars 518, Karaman 513, Nevşehir 509, Kırşehir 502, Hakkari 487, Niğde 439, Bilecik 428, Edirne 406, Kırıkkale 375, Kırklareli 301, Ardahan 280, Bayburt 256, Iğdır 253, Kilis 226, Yalova 168, Tunceli 89.olarak kaydedildi.

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