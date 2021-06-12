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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota yarışları nefes kesti

İHA

Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota yarışları nefes kesti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Erzurum SPRINT ve Bayrak Kupası yarışları başladı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde başlayan ve iki gün devam edecek olan ilk günkü yarışlarda sporcular derece elde etmek için mücadele etti. Milli Takım'ın büyük başarı elde ettiği yarışlar adeta nefes kesti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ilk gün yarışlarının ardından yaptığı değerlendirmede, "Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi ile birlikte 5 yılın emeklerin sonucu hep birlikte gördük, 4x100 ve 4x400 Türk Milli Takımımız dünya sıralamasındaki yerlerini daha da sağlamlaştırdılar. 4x400 Milli Takımımız dünya 13.'sü durumuna geldi, 4x100 Milli Takımımız da dünya 15.cisi durumuna geldi. Bu ne anlama geliyor, Olimpiyatlara ilk 16 takımlar gidiyor. Bizim hem 4x100 ve 4x400 takımımız bu günden sonra Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecekler. Ayrıca 4x MİKS takımımız var, burada ki erkek sporcularımızın form durumları üst seviyede. 4x100 ve 4x400 birer yedekle sporcu ile koştuk. 13 Haziranda MİKS takımımızda hem bayanlar ve hem de erkekler çok iyi durumdalar, bu sporcularımız da Olimpiyat kotası alabilmek için yarışacaklar” dedi.
Erzurum SPRINT anlamında pistlerdeki zeminin sert olması ve hem de yüksek rakımda olması ayrıca da havaların güzel olmasının etkili olduğunu dile getiren Çintimar, “Bugün Antalya veya İzmir’de bu yarışlar organize edilse sıcak veya nem olayından bu derece ve atmosferleri yakalama şansımız yoktur. Bir tek 110 engellide rüzgarın ön taraftan esmesi sporcumuzun koşusuna engel oldu, Ukrayna takımını da kutluyorum onlarda çok iyi koştular. Kendi ülke rekorlarını kırdılar. Bizim Milli Takımına da ciddi katkıları oldu. Günün son yarışı olan uzun atlama dada sporcularımız yarışıyor. Buradan şunu demek isterim ki Erzurum artık dünya markası olma yolunda” dedi.
100 metre engelli yarışmasında milli sporcu Şevval Ayaz 13.58’lik derecesiyle rekor kırarak büyük bir başarıya imza attı.
Milli sporculardan Ramil Guliyev, Türkiye’nin 38.20’lik dereceyle takım halinde birinciliği göğüslediği yarış sonunda yaptığı açıklamada, “Elimizden geleni yaptık. Derece de güzel çıktı. İnşallah olimpiyatlarda çok daha güzel sonuçlar alırız” dedi.
Milli sporcu Yasmani Copello ise yarıy sonunda yaptığı açıklamada “Ben buradayım. En büyük Türkiye” diyerek olimpiyat öncesi umut verdi.
Milli sporcu İlyas Çanakçı da yaptığı açıklamada, “Bize inanan destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana bayrak yarışlarına kota kazanmak için mücadele ediyorduk. Nasip bugüneymiş. Umarım daha iyisi olur. Hedefimiz olimpiyatlarda finalda yarışmak inşallah madalya olur” dedi.
Organizasyon uzun atlama branşındaki yarışlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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