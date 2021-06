Pandemi süresince uzaktan eğitim döneminde evde yaptıkları resimleri sergilediler

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin yaklaşık bir buçuk eğitimöğretim yılında hazırlamış oldukları yıl sonu sergisi Erzurum MG alış Veriş Merkezi”nde sergilendi.

120 eserin yer aldığı serginin açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende Görsel Sanatlar Okulu davetlilere müzik dinletisi sundu.

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Ömer Coşkun sergiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “1998’den beri Erzurum’da eğitimöğretime devam eden okulumuz, o günden bu zamana kadar istidadı olan gençlerimizi memleketimizin ihtiyaç duyduğu kültür ve sanat neferi olarak yetiştirmektedir. Her yıl yükseköğretim kurumlarına yönlendirdiği öğrencileriyle bu gururu yaşamaktadır.

Malumunuz üzere bir buçuk yılı aşkın süredir dünya hiç alışık olmadığı bir dönemden geçmektedir. Yaşamış olduğumuz covit19 salgını dolayısıyla her birimizin gündelik hayatında önemli derecede değişiklikler meydana gelmiştir. Ekonomimizden sosyal hayatımıza, düşüncelerimizden hayat anlayışlarımıza varıncaya dek bu değişiklikler kendini hissettirmektedir. Eğitim odur ki kendini mevcut şartlara uyum sağlayabilen, bunu yaparken de pergelin yazmaz sivri ucu misali ayakları yere sağlam basan, kendi kültürünü ve onu yetiştiren sosyal manevi değerleri de bir tarafa atmadan kendi içerisinde bir armoni oluşturabilmesidir. Bu cihetle salgın koşullarının tüm olumsuzluklarına rağmen 400’ü aşkın çalışmanın imkân ve koşulları gereği sizlerle yaklaşık 100 âdetini paylaşabileceğiz. Her biri birbirinden kıymetli olan sanat eserlerimiz; minyatür, heykel, grafik, yağlı boya çalışmalarından oluşmaktadır. Yıl sonu sergimiz, 1516 Haziran tarihleri arasında, MNG Alışveriş Merkezinde siz değerli sanatseverleri bekliyor olacaktır” diye konuştu.

Sergide yer alan resimleri hazırlayan öğrenciler ise pandemi döneminde uzaktan eğitim süresince evlerinde yaptıkları resimleri bugün bu sergide beğeniye sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Sergi bir hafta süre ile açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.