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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah’tan hayvancılığa çözüm çağrısı

İHA

Yeniden Refah’tan hayvancılığa çözüm çağrısı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, bu yıl kuraklığın hüküm sürdüğü Erzurum’da, tarım ve hayvancılık sektörlerini sıkıntılı günlerin beklediğini söyledi.
Özellikle hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerin ot ve saman bulmakta güçlük çekeceği günlerin yaşanacağını dile getiren İl Başkanı Fatih Kaylı, “İktidar partisinin Erzurum’daki temsilcileri acaba bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Çiftçilerimizin kuvvetle muhtemel yaşayacakları bu problem için herhangi bir tedbir aldılar mı ya da almayı düşünüyorlar mı?” diye sordu.
Hükümetin üreticilerin maliyetlerini düşürerek tarım ve hayvancılık sektörlerine destek olması gerekirken, maliyetlerin her geçen gün arttığını dile getiren Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, “Halkın tüketimine ucuz et sunabilirsiniz, ancak bu yolla sadece günü kurtarırsınız. Çünkü arka planda hayvancılık sektörüne darbe vurmuş ve üreticiyi iyice çaresiz bırakmış olursunuz. Böyle tedbir olmaz! Tedbirin en millisi ve en yerlisi, yerli üretime dönmek, yerli üreticiyi desteklemek ve yükünü azaltmakla mümkün olur. Yerli üreticinin bir kilogram eti 4550 liraya mal ettiği bir düzende siz kalkar ve kilosu 40 liradan et satarsanız, besiciyi perişan eder, kaderiyle baş başa bırakmış olursunuz. Maalesef hükümet işte bu yanlışa düşmüş vaziyettedir” şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi’nin hiçbir zaman içi boş muhalefet yapmadığına dikkati çeken İl Başkanı Fatih Kaylı, “Biz doğruya doğru, eğriye eğri diyen bir siyaset anlayışını temsil ediyoruz. Siyaset bizim için amaç değil, bu millete hizmet için sadece bir araçtır. Biz sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz, aynı zamanda çözüm önerisi sunuyoruz. Şimdilik siyasetin muhalefet kulvarında bulunuyor olabiliriz; ancak iktidara geldiğimizde sorunlara karşı nasıl da yerli ve milli çözümler ürettiğimizi herkes görecek. Bizim iktidarımızda kazanan ithalatçı rant odakları değil, tam tersine üreticinin kendisi olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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