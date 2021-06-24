Peyzaj mimarlığı öğrencileri, engelli çocuklarla bahçe düzenledi



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan çocuk ve yetişkinlerle peyzaj çalışması yaptı. Öğrenciler, merkezde özel bahçe kurarak, fidan ve çiçekleri engelli çocuklarla dikti. Merkezde kalan çocukların günü keyifli geçirmesini sağlayan öğrenciler, çok mutlu olduklarını söyledi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Feyza Gündoğdu, Ayşegül Ceren Tekin, Gökçe Can, Hanife Basu, Nurettin Günal ve Fahrettin İkbal Küçükkenan, sosyal sorumluluk çalışması için danışman hocaları Doç. Dr. Aslıhan Esringü ile birlikte 'Yeşeren Hayatlar' projesini hazırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan çocuk ve yetişkinleri toprakla buluşturmayı amaçlayan öğrenciler, kurumun belirlediği alanda peyzaj düzenlemesi yaptı. Merkezde kalan çocukların da severek katıldıkları çalışmada peyzajı yapılan alana fidan ve çiçek fideleri dikildi.

Öğrencilerden Feyza Gündoğdu, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında merkezde kalan çocuk ve yetişkinleri toprakla buluşturduklarını ve bahçe düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

'Yeşeren Hayatlar' projesiyle Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanları doğayla buluşturarak, güzel gün geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslıhan Esringü de projenin ikinci etabında meyve ağaçlarından oluşan bahçe oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy da Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi'nin desteğiyle hazırladıkları projeyle 3'üncü sınıf öğrencilerinin tasarımını yaptıkları çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erzurum Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe, öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederek, çocukların çok mutlu olduklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-06-24 09:21:12



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