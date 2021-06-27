Özdemir ailesinin mutlu günü Protokol nikah şahitliği yaptı

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Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir’in oğlu İbrahim Özdemir, Esra Palabıyık ile hayatını birleştirdi.

26 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleşen ve yüzlerce davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikahını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar kıyarken, şahitliklerini AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Abdurrahim Fırat yaptı.

Nikah töreninin ardından AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, genç çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak, gelin Esra Özdemir’e aile cüzdanını verdi. Daha sonra davetlilerin alkışları eşliğinde gelin ve damat ilk dansı yaptı. Erzurum bar ekibinin de sahne aldığı düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi.

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