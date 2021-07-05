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Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları lanetliyoruz’ Aydemir: Başbağlar Şehitlerini rahmetle anıyoruz Aydemir’den muhalefete: ‘İşleri güçleri iftira atmak’ Milletvekili Aydemir’den 3 Temmuz önerisi

İHA

Aydemir: ‘PKK'ya müşfik yaklaşanları lanetliyoruz’ Aydemir: Başbağlar Şehitlerini rahmetle anıyoruz Aydemir’den muhalefete: ‘İşleri güçleri iftira atmak’ Milletvekili Aydemir’den 3 Temmuz önerisi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında haftalık gündemi değerlendiren AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Başbağlar şehitlerini rahmetle anarak, katliamı yapan hainleri ve destekçilerini lanetledi.
Basın toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin önemini paylaşan Milletvekili Aydemir, bu tarihin Cumhuriyet'in temellerinin atılmasındaki önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Milletvekili Aydemir, 3 Temmuz'un bütün ülkede daha farklı etkinliklerle kutlanmasını istedi.
Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Osmangazi Köprüsü ile diğer otoyollardan bir günde geçiş yapan araç sayılarına dikkati çekerek, "Hani peşkeş çekilmişti, hani milletin sırtına, Hazine'nin sırtına yüktü bu yollar. Muhalefetin işi gücü iftira atmak, dedikodu yapmak." dedi.
Başbağlar Şehitlerini Rahmetle Anıyoruz
AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilen 33 vatandaşı rahmetle andığını belirtti.
Milletvekili Aydemir, "Günahsız 33 köylümüzü PKK'lı imansızlar katletti. Millet düşmanı, vatan haini dedik hep bunlara; bunu teyit eden hallerden birisi de işte budur." diye konuştu.
Milletvekili aydemir: ‘lanetliyorum’
Parlamento çatısı altında, bu katliamları yapan PKK terör örgütünü kınamayan siyasi yapının bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Dahası o siyasi yapıyla ortak durumda olanlar var. Kendilerine milliyetçiyim diye tarif getirenlerde, 'HDP şeytanlaştırılıyor' gibi televizyonlarda onu aklamaya çalışan bir anlayış var. Kim ki PKK'ya müşfik bir yaklaşım sergiler, onları lanetliyorum. Onlara lanet okları yönlendiriyoruz. Siyasi zeminde HDP ile ortak olmaya çalışan örtülü ya da açık kim varsa hepsini bu cinayetin ortağı olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.
Aydemir’den 3 Temmuz Vurgusu
3 Temmuz'un, Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıl dönümü olduğunu anımsatan Milletvekili Aydemir, bu tarihin Cumhuriyet'in temellerinin atılmasındaki önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Milletvekili Aydemir, 3 Temmuz'un bütün ülkede daha farklı etkinliklerle kutlanmasını istedi.
AK Parti'nin 3 Temmuz ruhunu ayakta tutan bir siyasi yapı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, bunun esaslı göstergesinin de millete ve devlete yapılan hizmetler olduğunu bildirdi.
Türkiye Ekonomisi
Türkiye'nin şu anda 189 ülkeye TL ile ihracat yaptığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yüzde 57 oranında TL ile ihracatımız artmış. 32 milyar dolar düzeyine gelmiş. Bu eskiden telaffuz edilemezdi, akıllara getirilemezdi. Bu da zemine koyduğumuz milli anlayışla, millete olan muhabbetle oluyor." dedi.
Aydemir’den Muhalefete Rakamlarla Cevap
Köprü, otoyol, hastane yatırımlarına da dikkati çeken Milletvekili Aydemir, Osmangazi Köprüsü için bir günde garanti edilmiş araç sayısının 40 bin olduğunu, geçen araç sayısının ise 42 bin 134 olarak gerçekleştiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti :"HersekOrhangazi arası gişelerde garanti edilmiş araç sayısı 40 bin iken geçen araç sayısı 51 bin 998. BursaKuzey gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 35 bin iken geçen araç sayısı 58 bin 795. Bursa BatıBalıkesir Batı arası gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 17 bin iken geçen araç sayısı 33 bin 746. Balıkesir Batıİzmir gişelerinin garanti edilmiş araç sayısı 23 bin iken geçen araç sayısı 21 bin 959. Hani peşkeş çekilmişti, hani milletin sırtına, Hazine'nin sırtına yüktü bu yollar. Biz samimiyiz. Yaptığımız her şey şeffaf. Muhalefetin işi gücü iftira atmak, dedikodu yapmak."

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