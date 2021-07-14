Barlak: “Ülkemize çekilen en kahpe silah FETÖ’dür”

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da büyük bir demokrasi savaşı verdiğini belirten Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, “Kendilerini ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh Konseyi’ olarak tanımlayan hainler, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve 251 vatan evladının şehit olmasına sebep oldular.” dedi.

Barlak: O Gece Unutulmamalı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bir grup FETÖ’cü askerin marifetiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Barlak, milletin dirayeti ve kahraman vatan evlatlarının direnişinin destanlaştığı darbe gecesinde yaşanılanların unutulmaması gerektiğini belirterek, “Geçmiş, gelecekten haber verir. Öyle ise geçmişi asla unutmadan yarınlara bakmalıyız. Ülkemize karşı en kahpe silah 15 Temmuz gecesinde çekilmiştir. O gün yaşananlar unutulmamalı ve benzeri her türlü senaryoya karşılık hazır olunmalıdır.” dedi. Barlak mesajında şunları söyledi:

“Medya, görevini yapmıştır”

“15 Temmuz gecesinde yaşanılanları kısaca hatırlayacak olursak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiri ile ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülke genelinde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Eski adıyla Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FETÖCÜ askerler tarafından kapatıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi F16 savaş uçakları tarafından dört kez bombaladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bombalama girişiminde bulunuldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve bazı üst düzey komutanlar rehin alındı.

Neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşlar polis ve askeriyle birlikte kahramanca çarpışarak 251 şehit ve yüzlerce yaralı verdi. Türk siyasi tarihine 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak geçen bu kalkışmada başta TRT olmak üzere basın kuruluşları da saldırıya ve işgallere uğradı. Her türlü tehdit ve bombalamaya rağmen görevini kahramanca yapan medya kuruluşları, bu demokrasi savaşında üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve devleti ele geçirmeye teşebbüs eden hainlere pabuç bırakmamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzü kutluyor, 251 şehidimizi rahmet ve minnetle, yüzlerce gazimizi de saygıyla yad ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.