Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında

Kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı ve son teknolojiyle donatılmış uygulama birimleriyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla öncü üniversite olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en eski 6. üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi, bu doğrulta ülkede kurulan en eski fakülteleri de bünyesinde barındırıyor. Bunlardan birisi olan Diş Hekimliği Fakültesi de 1971 yılından bugüne kadar hem ülke yükseköğretimine katkı sunmaya hem de başta bulunduğu bölge olmak üzere tüm ülkeye sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

2 bin 323 diş hekimi mezun oldu

Türkiye’de kurulan 4. Diş Hekimliği Fakültesi olan ve kuruluşundan bu güne 50 yıllık süreçte birçok öğretim üyesi, uzman ve pratisyen diş hekimi yetiştirerek ülkemizin hemen her bölgesindeki üniversite ve hastanelerde hizmet vermek üzere gönderen Diş Hekimliği Fakültesi, şimdiye kadar 2 bin 323 diş hekimini mezun ederek bölgesel ve halka dönük hizmetlerin genişletilmesi misyonunu devam ettiriyor. Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren Diş Hekimliği Fakültesi, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunuyor. Diş Hekimliği Fakültesi ayrıca, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş bir kurum olarak, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir fakülte olmayı hedefliyor.

8 Anabilim Dalı ile Tedaviler Devam Ediyor

Covid19 pandemi önlemleri sebebiyle hasta yoğunluğu yaşanmaması için online randevu sistemine geçen fakültede yalnızca randevulu hastaların gelmesiyle yığılmaların önüne geçildi. Ayrıca hastaların girişte HES kontrolleri yapılarak el dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Protetik Diş tedavisi Anabilim Dalı ve Ortodonti Anabilim Dalı olmak üzere 2 adet laboratuvarı bulunan Diş Hekimliği Fakültesinde, 8 Anabilim dalı ise kendi branşları çerçevesinde tedavi hizmeti sunuyor.

İlk 6 ayda 62 bin hasta tedavi edildi

Yıllık ortalama 100 bin hastaya hizmet veren fakülte, 2021 yılının ilk 6 ayında 62 bin hasta tedavisi ile bu alanda önemli bir rakama ulaştı. 124 öğretim üyesi, 52 idari personeli ve 82’si uluslararası olmak üzere toplamda 846 öğrencisiyle Erzurum ve bölge halkının hizmetinde olan Diş Hekimliği Fakültesi, 50. yıl dönümünde de koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olarak yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.