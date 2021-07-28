Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında

İHA

Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında

Kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı ve son teknolojiyle donatılmış uygulama birimleriyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla öncü üniversite olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin en eski 6. üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi, bu doğrulta ülkede kurulan en eski fakülteleri de bünyesinde barındırıyor. Bunlardan birisi olan Diş Hekimliği Fakültesi de 1971 yılından bugüne kadar hem ülke yükseköğretimine katkı sunmaya hem de başta bulunduğu bölge olmak üzere tüm ülkeye sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.
2 bin 323 diş hekimi mezun oldu
Türkiye’de kurulan 4. Diş Hekimliği Fakültesi olan ve kuruluşundan bu güne 50 yıllık süreçte birçok öğretim üyesi, uzman ve pratisyen diş hekimi yetiştirerek ülkemizin hemen her bölgesindeki üniversite ve hastanelerde hizmet vermek üzere gönderen Diş Hekimliği Fakültesi, şimdiye kadar 2 bin 323 diş hekimini mezun ederek bölgesel ve halka dönük hizmetlerin genişletilmesi misyonunu devam ettiriyor. Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren Diş Hekimliği Fakültesi, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunuyor. Diş Hekimliği Fakültesi ayrıca, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş bir kurum olarak, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir fakülte olmayı hedefliyor.
8 Anabilim Dalı ile Tedaviler Devam Ediyor
Covid19 pandemi önlemleri sebebiyle hasta yoğunluğu yaşanmaması için online randevu sistemine geçen fakültede yalnızca randevulu hastaların gelmesiyle yığılmaların önüne geçildi. Ayrıca hastaların girişte HES kontrolleri yapılarak el dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Protetik Diş tedavisi Anabilim Dalı ve Ortodonti Anabilim Dalı olmak üzere 2 adet laboratuvarı bulunan Diş Hekimliği Fakültesinde, 8 Anabilim dalı ise kendi branşları çerçevesinde tedavi hizmeti sunuyor.
İlk 6 ayda 62 bin hasta tedavi edildi
Yıllık ortalama 100 bin hastaya hizmet veren fakülte, 2021 yılının ilk 6 ayında 62 bin hasta tedavisi ile bu alanda önemli bir rakama ulaştı. 124 öğretim üyesi, 52 idari personeli ve 82’si uluslararası olmak üzere toplamda 846 öğrencisiyle Erzurum ve bölge halkının hizmetinde olan Diş Hekimliği Fakültesi, 50. yıl dönümünde de koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olarak yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Arhavi’de gösterdiği özveriyle büyük takdir topladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Arhavi’de gösterdiği özveriyle büyük ...
ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini alacak
YEREL HABERLER ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini ...
Başkan Yaşar’dan sahada çalışan personellere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan sahada çalışan personellere ziyaret
220 voltluk elektrik sisteminin olduğu havuzlarda yüzüyorlar
YEREL HABERLER 220 voltluk elektrik sisteminin olduğu havuzlarda ...
Hayalinde ki börek evini açtı, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Hayalinde ki börek evini açtı, siparişlere ...
Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi
7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar
YEREL HABERLER 7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar
Aziziye’de Geleneksel Türk Sanatları buluşması
YEREL HABERLER Aziziye’de Geleneksel Türk Sanatları buluşması
Başkan Oral’dan “hasat bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan “hasat bayramı” mesajı
11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 ...
Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü sonu oldu Bir babanın en acı anı
YEREL HABERLER Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü ...
Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: “Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü”
YEREL HABERLER Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı ...