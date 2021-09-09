2021 Tıp Teşvik Ödülü Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın

Eczacıbaşı Topluluğunun 1959 yılında tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri 62. yılında da sahiplerini buldu.

“Bilime katkı, başarıya ödül” geleneğini 62 yıldır sürdüren Eczacıbaşı Topluluğu tarafından yer yıl düzenlenen Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Birçok başlıkta ödüllerin verildiği törende 2021 Tıp Teşvik Ödülünün sahibi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elif Çadırcı oldu.

Prof. Dr. Çadırcı: “İnsanlığa Fayda Sağlamak İçin Çalışmalara Devam Edeceğim”

Ödül töreninin ardından bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Çadırcı: “Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan küresel salgın ve doğa felaketleri hepimizi derinden sarstı ve hepsi birden; doğaya, çevreye ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha gösterdi. Geleceğimiz için çok sayıda ders çıkardık. Hayatın her alanında bilime sarılmamız gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. İlk günkü istek ve heyecanla çalışmalarımıza devam edecek ve bilim insanı olmanın sorumluluğu ile insanlığa fayda sağmala gayretini sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizlere bu yolda destek olan herkese teşekkür ediyor, ödüle layık gören Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kuruluna şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Başarı Grafiği Giderek Yükseliyor”

Son yıllarda üniversitenin giderek artan bir başarı grafiğinin bulunduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Prof. Dr. Elif Çadırcı’nın Eczacıbaşı Topluluğunun tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959'dan bu yana “Bilime Katkı, Başarıya Ödül” sloganıyla sürdürdüğü bir ödülü almasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Çadırcı’nın bugüne dek yaptığı çalışmalar kapsamında çok prestijli bir ödüle layık görüldüğünü kaydeden Rektör Çomaklı, kendisini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Elif Çadırcı Kimdir?

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı; 2008 yılında ROCHEOsteoporoz ikincilik ödülünü aldı. Çadırcı, 2012 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Teşvik Ödülü’ne, 2013 yılında Türk Farmakoloji Derneği R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’ne, 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Teşvik Ödülüne (TÜBAGEBİP) ve 2020 yılında Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Elif Çadırcı, serotonin 5HT7 ve ürotensinin UTR2 reseptörleri ve fizyopatolojik rolleri; sepsis, sepsis fizyopatololojisi ve yeni tedavi stratejileri; enflamasyon ve ilişkili hastalıklar; gastrik ülser ve bor madeninin kemik sağlığında kullanımı alanlarında çalışçalışmalarını sürdürüyor. Sepsis alanında yaptığı bir çalışma Shock dergisinde kapak makalesi olarak basıldı. Bugüne kadar TÜBİTAK tarafından desteklenen bir 1003 öncelikli alanlar, iki 1001 bilimsel araştırmalar ve bir 3001 başlangıç ARGE projesinde araştırmacı olarak yer alan olan Dr. Çadırcı’nın bir 1001 TÜBİTAK projesinde yürütücülüğü bulunmaktadır.

Dört patenti olan Dr. Çadırcı’nın 128’i Science Citation Index kapsamında olmak üzere toplam 155 yayını, ulusal ve uluslararası birçok bildirisi bulunuyor. Yayınlarına yaklaşık 2.000 kere atıf yapılan Dr. Çadırcı’nın, Web of Science’a göre Hindeksi 26’dır. Bugüne kadar iki yüksek lisans ve beş doktora öğrencisinin tezinde danışmanlık yapmış olan Dr. Çadırcı halen Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük görevini yürütüyor ve lisans/lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

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