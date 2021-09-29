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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıza sonrası biriken su parkta toprak kaymasına neden oldu

İHA

Arıza sonrası biriken su parkta toprak kaymasına neden oldu

Erzurum’da Mevlana Vadisi isimli parkta su tesisatında oluşan arıza sonrası biriken suyun zemini yumuşatması sonucu toprak kayması meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Mevlana Vadisi isimli parkta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Dik yamaç üzerine kurulu olan parkta su tesisatında meydana gelen arıza sonrası biriken su zemini yumuşatarak toprak kaymasına yol açtı. Olayda şans eseri parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken inşaat halindeki mescitte ise maddi hasar oluştu.
Meydana gelen toprak kayması sonrası olay yerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı görevliler ve AFAD personelleri incelemelerde bulundu.

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