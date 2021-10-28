Erzurum’da kaçakçılar Jandarmadan kaçamadı

Erzurum Jandarması tarafından yapılan operasyonda Karaçoban ilçesinde kaçakçılık yapan 6 kişi yakalandı. Kaçakçıların ikametlerinde toplam 800 kilo tütün, 187 bin 500 adet boş makaron, bin 500 adet doldurulmuş makaron, 26 kilogram nargile tütünü, 1 adet otomatik sigara doldurma makinesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Karaçoban ilçesinde ikamet eden (6) şüpheli şahsın kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisi alındı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 800 kilogram kaçak tütün,187 bin 500 adet boş makaron, bin 500 adet doldurulmuş makaron, 26 kilogram nargile tütünü,1 adet otomatik sigara doldurma makinesi ve kompresörü , 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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