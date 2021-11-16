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Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı Hınıs Başköy barajını gündeme taşıdı KKTC ve Ahıska Türklerine vefa Kılıçdaroğlu’na gönderme

İHA

Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı Hınıs Başköy barajını gündeme taşıdı KKTC ve Ahıska Türklerine vefa Kılıçdaroğlu’na gönderme

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı. Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını tebrik eden Milletvekili Aydemir, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Aksakallılar Meclis Başkanlığını kutladı, Türk Dünyasının lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38’inci gurur yılında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünün milli gurur ve sevinçle idrak edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Türk Dünyasının efsane liderlerinden Merhum Rauf Denktaş’ı da rahmet, şükran ve minnetle yad etti, ‘KKTC inşaallah dünyanın tanıyacağı bir ülke olacaktır. ‘ vurgusunu paylaştı.
Ahıska Türklerinin uğradığı vahşet
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ahıska Türklerinin 77 yıl önce uğradıkları zulmü hatırlatan Milletvekili Aydemir, zalimleri telin etti, sürgünde yaşamını yitiren Ahıskalı Türkleri rahmetle anarak, ‘Onları unutmayacağız. Yüreklerimizde yaşayacaklar. ‘ ifadesini kullandı.
‘Dünyaya rota çizen bir liderimiz var’
Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah." diye konuştu.
Aydemir Hınıs Başköy barajını ekonomi gündemine taşıdı
Hemen her basın toplantısında Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum kaydındaki sosyoekonomik gelişmeleri dile getiren Milletvekili Aydemir, bu kez de Hınıs Başköy barajını gündeme taşıdı. 45 yıl önce başlanan Hınıs Başköy Barajının tamamlanma noktasına AK Parti ile gelindiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘İnşaallah önümüzdeki yıl açılışını yapıp, ülkemiz ekonomisine yıllık 300 Milyonluk katkı sağlayacağız. Hınıs ve Karaçoban bu yatırımla Erzurum’a bereket taşıyacak. ‘ dedi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 50 artı 1
Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki değerlendirmeleri yorumladı. Milletvekili Aydemir, "SayınCumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı'na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar." ifadelerini kullandı.
‘Önce cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerine de değinen Aydemir, "Helalleşme, önce kürsüye çıkıp her gün iftira ettiklerinize, yalan söylediklerinize, töhmet altında bıraktıklarınıza 'Bizi bağışlayın, bunları yaptık ama hakkınızı helal edin' demekle başlar bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli ve helalliğe oradan başlamalı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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