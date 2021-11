Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti

Erzurum’da husumetli iki aile arasında adliye çıkışı yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Adliye önünde başlayan kavga, hastane koridorlarında da devam etti.

Erzurum’un Çat ilçesinde geçtiğimiz yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin duruşma sonrasında taraflar arasında yine silahlı kavga yaşandı. Yıldız ve Güneş ailelerinin taraf olduğu davanın dün görülen duruşması sonrasında taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Adliye önünde karşılaşan taraflardan Güneş ailesinden Y.G., Yıldız ailesinin içinde bulunduğu 25 AAP 160 plakalı minibüse silahla ateş etti. Muhammet Yıldız’ın omzundan yaralandığı kavgada minibüsün camları kırıldı. Polis adliye önünden kaçan tarafları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga adliye sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil bölümünde de devam etti. İki grup arasında yaşanan arbedeye polis güçlükle müdahale ederken, yaşanan o anlar bir hemşirenin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz yıl 30 Mayıs tarihinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. 2014 yılında Yıldız ailesinin Güneş ailesinden kız kaçırmasının ardından aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti. Olaydan iki gün önce Güneş ve Yıldız ailelerine ait

atların dövüştüğünü gören Sıddık Yıldız, atını almaya gittiği sırada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş’le aralarında tartışma çıktı. İki gün sonra Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş, kendilerine ait traktörle tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gittikleri sırada iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız’ın çocukları Sedrettin Yıldız, B.Y. ve İ.Y. ile karşılaştı. Taraflar tarlada tartışmaya başladı. İki husumetli aile arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Köseler Mahallesi'nden duyulan silah sesleri üzerine olay yerine giden köylüler ve muhtar, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş, Baki Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız’ın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Durum mahalle muhtarı tarafından polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baki Güneş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.Y. ve İ.Y. ise olaydan 23 saat sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y. ve B.Y. isimli şüpheliler, 3 Haziran 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

