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Aydemir’den başörtüsüne müdahaleye tepki Aydemir: ‘Yerli aşımızla gurur duymalıyız’ Aydemir’den TTB’ye: ‘Zihinleri lekeli’

İHA

Aydemir’den başörtüsüne müdahaleye tepki Aydemir: ‘Yerli aşımızla gurur duymalıyız’ Aydemir’den TTB’ye: ‘Zihinleri lekeli’

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir ülke siyasi gündemine dair tespitlerini paylaştı. Ankara Üniversitesinde bir akademisyenin öğrencisinin başörtüsü hakkındaki yaklaşımını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘"Bir profesör olarak senin ne haddine? Bunlar halen daha tahammülsüz bir haldeler. ‘ sözleriyle tepki gösterdi.
Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti gurubuna seslenişindeki mesajlara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e yönelik "Parlamentoda terörist istemiyorum." dediğini vurguladı.
Türk Milleti TBMM’de terörist istemiyor
‘Yüce Milletimiz, Milli İrade tecelligahında terörist istemiyor.’ kaydını düşen Milletvekili aydemir, Millet ittifakında yer alan partilerin Güzel’in bir teröristle birlikte fotoğraf vermesi olayına sessiz kaldıklarını, gerekli tepkiyi vermediklerini belirtti.
Aydemir’den TBB’ye sert tepki
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısındaki konulardan bir diğeri de Türk Tabipler Birliği’nin Milli ve Yerli aşı Turcovac karşıtlığı ve Alman medyasının Turkovac aleyhtarlığıydı. Milletvekili aydemir, ‘Dünyada aşısını üretmiş 9'uncu ülkeyiz, gurur duymalıyız. Ama gurur duymuyorlar. Bunların zihinleri lekeli." dedi.
‘Milleti küstürdüler’
Ülkedeki 84 milyon vatandaşın da TBMM'de terörist istemediğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere Millet İttifakı'nda bulunan siyasi partilerin bu konuda açıklama yapmadığını, ortaklarını küstürmek yerine milleti küstürdüklerini söyledi.
HDP’in aymazlığı
Milletvekili Aydemir, HDP'li bazı siyasetçiler tarafından, HDP'li Güzel hakkındaki eleştiriler için "Cinsiyetçi bir yaklaşım sergileniyor" ifadesinin kullanıldığını da aktararak, şöyle devam etti:
"Terörist kıyafeti giyeceksin, silahlı biriyle poz vereceksin, kamplarda bulunacaksın sonra kadın diye ben sana müsamaha göstereceğim. Böyle bir şey olur mu? Şehitlerimiz, toprağın altında yatan on binlerce insanımız bize lanet etmez mi? Aymazlığa, terbiyesizliğe bakar mısınız? Bizimle dalga geçiyorlar. Bu kadar ahlaksız insanla mücadele ederken aynı zamanda da ülkemizi zirvelere taşıma gibi bir misyon üstlenmişiz. Bunu da yapıyoruz elhamdülillah. Dahası olacak inşallah."
"Bir profesör olarak senin ne haddine
Ankara Üniversitesinde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye başındaki örtüyü kast ederek "Bu farz mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Milletvekili Aydemir, "Bir profesör olarak senin ne haddine? Bunlar halen daha tahammülsüz bir haldeler. Fırsatını buldukları an, yeniden düşünce hürriyetinin önüne geçecekler." diye konuştu.
‘Gurur duymuyorlar’
Aydemir, TTB'nin Turkovac hakkındaki açıklamalarına ilişkin "'Türk' ifadesini onlara çok görüyorum. Türk değil, Türk taraftarı da değil onlar. Türk karşıtı, diyorum ben onlara. Onların Turkovac'a dönük tahammülsüzlük ifadeleri, Alman medyası tarafından şu an kullanılıyor. Dünyada aşısını üretmiş 9'uncu ülkeyiz, gurur duymalıyız. Ama gurur duymuyorlar. Tam tersine lekelemeye çalışıyorlar. Bunların zihinleri lekeli." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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