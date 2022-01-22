Karam okulun maskotu oldu Sokakta buldukları kediye “Karam” adını verip sahiplendiler

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Erzurum'un İspir ilçesinde Ziyapaşa İlkokulu öğrencilerinin sokakta bularak sahiplendikleri kedi okulun maskotu oldu.

Karam ismini verdikleri kediyi sahiplenen öğrenciler ders aralarında karam ile yakından ilgileniyorlar.

Okul müdürü Fatih Kaya, okulun maskotu haline gelen kediye tatil döneminde kendilerinin bakacağını belirtti.

Ziyapaşa İlkokulu'nun öğrencileri, ders arasında dışarıda gördükleri kediyi sahiplendi. Öğrenciler, öğretmenlerinin izniyle okulda baktıkları kediye Karam adını verdi. Sınıfta öğrencilerle birlikte bulunan Karam, öğrencilerin yanından biran olsun ayrılmıyor.

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