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Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleşen müsabakaların ödül törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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