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ERMED’den çalıştay atağı İspirli: “Denetimsiz medya, aileyi dağıtıyor”

İHA

ERMED’den çalıştay atağı İspirli: “Denetimsiz medya, aileyi dağıtıyor”

Erzurum Yeni Medya Derneği kuruluşundan henüz bir yıl geçmesine rağmen yaptığı çalışmalarla göz dolduruyor. 2 Eylül tarihinde organize edilen tanıtım toplantısıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken Erzurum Yeni Medya Derneği son olarak ‘Ahde Vefa Buluşmaları’ projesi ile göz doldurmuştu.
Hafta sonu Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği ile 1. Erzurum Kadın Yöneticileri Buluşmasıyla bir kez daha adından söz ettirdi. ETÜ Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa; AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli, Erzurum Yeni Medya üyeleri ve çok sayıda kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın akademisyenler katıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum Yeni Medya Derneğinin işbirliği ile organize edilen buluşmada kadınların iş ve mesleki yaşantıları toplum içindeki konumları ele alındı. Ataerkil toplumlarda kadın yöneticinin yeri, medya ve kadın, nitelikli istihdam açığı ve problemlerin çözümü, yöneticiler arasında iletişim ve paylaşım ile cam tavan sendromunun da konu edildiği toplantıda ERMED Başkanı Gamze İspirli’nin özellikle medyada kadın programlarında ki toplumsal sorunlara değindi. İspirli, özellikle görsel medyanın kadınla ilgili programlarının toplumsal açıdan olumsuzluklar oluşturduğunu belirterek, topluma yönelik bilinçli medya kullanımı eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Medya için denetim mekanizması tam işlemiyor
ERMED Başkanı İspirli, Medya ve kadın arasındaki ilişki sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında uzun yıllardır çalışılan ve çok farklı açılardan irdelenen bir konu olduğunu anlattı. Kadının toplumdaki yerinin, tıpkı tüm diğer değer ve geleneklerde olduğu gibi egemen ideolojiler ve bu ideolojilerin kullandığı araçlar vasıtasıyla her gün yeniden üretilmekte ve toplumlara zerk edilmekte olduğunu belirten İspirli, “İdeolojilerin toplumu şekillendirirken kullandığı araçlardan biri de medyadır; yaygınlığı ve hızı onun gücünü de arttırmakta, etki alanını sürekli genişletmektedir. Kadının toplumdaki yeri medya tarafından her gün yeniden üretilir ve öğretilirken; ataerkil ve geleneksel kalıplar tekrar edilmekte, dolayısıyla zihinlerdeki siyasal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden kadının yanlış, olumsuz ve eksik tasviri günden güne sağlamlaştırılmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için denetim mekanizmasının çok iyi işlemesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde. Günün önemli kısmını tv ve sosyal medya ile geçiren kadınlarımız olumsuz konu edilen örnekler karşısında olumsuz örneklerden etkilenmekle kalmayıp aile bağlamından uzaklaşmışlardır. Denetim mekanizması ile toplumun en önemli mekanizması annelik başta olmak üzeri tüm kesimlerin bu olumsuzluklardan arındırılması Türk aile yapısına uygun içeriklerin sunulmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bugün burada başta ETÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ETÜ Genel Sekteri Tuba Yetim, Prof. Dr. Ayşe Gürol, Mimar Pınar Burkankulu'na ve daima canhıraş çabaları ile derneğimizin etkinliklerine katkı sağlayan ERMED yönetim kurulu üyelerimize organizasyona katkı sağlayan herkesi sonsuz teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.
ERMED, bilinçli medya için kolları sıvadı
Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli, Geçtiğimiz yıl faaliyet geçen derneğin kuruluşundan bu yana örnek çalışmalar yürüttüğüne de dikkat çekerek, tabela derneği olan emsallerinin aksine amacına uygun toplumsal çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Toplumun bilinçli medya kullanımında çok dikkatli olması hususunu göz ardı etmediklerini aktaran Başkan İspirli, “Gelecek nesillerimizin sağlam temeller üzerinde gelişmesini sağlamak için öncelikle medyanın olumsuzluklarından etkilenmemesi gerekir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için yapılacak çalışmaları kendimize görev bildik. Projesi tamamlanma aşamasında olan ‘Ebeveynler için İnternet ve Sosyal Medyanın Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitimi’ için çalışmalarımız sürüyor. Toplumların dinamikleri haline gelen sivil toplum örgütlerinin ancak bu tarz çalışmalar ile yararlı olacakları düşüncesindeyiz. Çok yakında yalnızca dernek üyelerimiz değil tüm topluma ayna tutacak büyük projeler yapmak için kuvveden fiile geçmek için uğraş veriyoruz” dedi.

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