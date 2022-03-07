Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor

Türkiye Kayak Federasyonu 20212022 sezonu Türkiye Şampiyonları Erzurum'da belli oluyor. Federasyonun faaliyet programında yer alan Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Snowboard Türkiye Şampiyonaları bu hafta Erzurum'da gerçekleşecek.

Yıl içerisinde yapılan eleme ve ayak müsabakalarında elde ettikleri dereceler sonrasında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular Erzurum'da kürsüye çıkabilmek için mücadele edecekler.

Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası 89 Mart 2022 tarihlerinde tüm yaş kategorilerde 19 ilden toplam 190 sporcunun katılımı ile Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleşecek. Bu müsabakaların ardından Erzurum Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezinde 1011 Mart 2022 tarihleri arasında Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası 15 ilden 186 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.

Sezon içerisinde Kayseri ve Erzincan'da yapılan etap müsabakalarının ardından Snowboard Türkiye Şampiyonası 1213 Mart 2022 tarihlerinde 15 ilden toplam 145 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Türkiye şampiyonalarına katılan tüm sporculara, kulüplere ve antrenörlere başarılar diledi.

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