Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”

İHA

Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.
İlk olarak Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katıldığı törende, Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında günün anlam ve önemini belirtti. Sekmen, şunları kaydetti: “Emperyalist devletler tarafından Osmanlı Devleti’nin parçalanma senaryolarının sahneye konulduğu Birinci Dünya Savaşı’nda Erzurum’un vatanperver insanları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916’da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir, tam 2 yıl hilalin mübarek gölgesinden uzak, çok kederli bir hayat yaşadı. Tarih bu günleri ‘Erzurum’un kara günleri’ olarak kayıt etmektedir. Bilindiği üzere MüslümanTürk soykırımı Rus kuvvetlerinin silah ve cephanelerini Ermenilere bırakarak bölgeden çekilmeleriyle başladı. Rus işgali esnasında gizlice ve münferiden yapılan katliamlar Rusların çekilmesiyle kitlesel bir hal aldı ve 3 aylık Ermeni idaresinde olan şehrimiz tam manasıyla tarihte eşine az rastlanır bir Müslüman soykırımına şahit oldu. 19151918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı içinde Rus ordusu ile ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar adlı Ermeni çeteleri Erzurum ve çevresinde; ErzurumCinis’te, Tazegül’de, Alaca’da, Ilıca’da, Tepeköy’de, Börekli’de, Dutçu’da, Erzurum merkezde; Yanıkdere’de, Karskapısı’nda, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Gölbaşında Hacıahmet Hanı’nda, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy’de, Horasan’da, Pazaryolu’nda tam bir Müslüman soykırımı gerçekleştirmişlerdir. Erzurum ve çevresinde yaklaşık 50 bine yakın sivil ahali katledilmiştir.”
“12 Mart; Türk’ün Tarihinde Kutlu Bir Zafer Günüdür”
“Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmünü haber alan Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum’u düşman işgalinden kurtarmıştır” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Ordusu, Ermeni işgal ve zulmüne son vererek Erzurum’u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır. Bu nedenle 12 Mart; Türk’ün tarihinde kutlu bir zafer günüdür. 12 Mart; Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart; aslında sadece Erzurum’un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye’nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir. 12 Mart demek, Erzurum demek; Erzurum demekse Cumhuriyet ve Türkiye’nin ta kendisi demektir. Tabi, 12 Mart’a yine çok özel bir anlam kazandıran hususlardan birisi ise, bu günün aynı zamanda İstiklal Marşımızın kabul günü oluşudur. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101’nci yılını da buradan kutluyor, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u da rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”
Başkan Sekmen Ermeni Diasporasına Seslendi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında sözde Ermeni soykırımı yalanlarıyla dünya kamuoyunu kandıran diasporaya seslendi. Sekmen, şöyle devam etti: “Kurtuluş Günümüz vesilesiyle buradan tüm Dünya’ya tüm Ermeni diasporasına seslenmek istiyorum. Tarihi belge istiyorlarsa belge, bilgi istiyorlarsa bilgi Arşivlerimizde Ermeni çetelerinin Erzurum’da hunharca işledikleri her cinayetin tutanakları var, raporları var, kayıtları var. Ve o kayıtlar: eldeki ve arşivlerdeki belgeler Erzurum’da, üç ay içerisinde Ermeni Hınçak ve Taşnak çeteleri tarafından katledilen Müslüman Türklerin sayısı tamı tamına ‘50 bindir’ diyor. Hatta bu Ermeni çetecilerin, bırakın savunmasız insanlara yaptıklarını, hayvanata zulmedecek kadar nasıl barbarlaştıklarını ortaya koyan tarihi vesikalarımız bile var.
Her belge mezalimi özetliyor Her evrak cinayetleri anlatıyor Tarihi arşivlerde elinizi nereye atsanız; altından annelerinin karnında süngülenen yavrulara dair kayıtlar çıkıyor. O yıllara dair hangi belgeye baksanız, karşınıza başları gövdelerinden ayrılan Müslümanlar ve gözleri oyulmuş olan biçareler çıkıyor. Hani sürekli diyoruz ya: Erzurum şehitlerin otağıdır, diye. Biliniz ki, işte bu sebepledir, işte bu yüzdendir. Bundan 104 yıl önce Erzurum’un Türk beldesi olma mücadelesini veren ve bize bu vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin banisi, Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum Mebusumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Doğu’nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa, silah arkadaşları, o günden bugüne Hakk’a yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Kurtuluş Günümüz kutlu olsun.”
Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Başkan Sekmen ve protokol üyeleri, Havuzbaşı’ndaki törenin ardından Karskapı Şehitliği’ne geçerek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip çıkmaktır’ Aydemir: ‘Dadaşlık, yaşamı İla’yı kelimetullah’a adamaktır’ Aydemir: ‘12 Marttaki şahlanış Dadaş kıyam ve duruşudur’ Aydemir: ‘Dadaşlık ruhunu diri tutmak önceliğimizdir ’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de Erzurum’un kurtuluş yıldönümünde konuştu “Erzurum vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan her türlü fedakârlığı yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazır bir coğrafyanın adıdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de ...
Prof. Dr. Çomaklı’dan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çomaklı’dan 12 Mart mesajı
Tanfer, ‘Erzurum milli direnişin sembolü’
YEREL HABERLER Tanfer, ‘Erzurum milli direnişin sembolü’
Kop Dağında çığ, Tepebaşında tipi
YEREL HABERLER Kop Dağında çığ, Tepebaşında tipi
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim devam ediyor
Başkan Oral’dan, 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan, 12 Mart mesajı
Öz: 12 Mart destansı bir kurtuluştur
YEREL HABERLER Öz: 12 Mart destansı bir kurtuluştur
Vali Memiş: “Gayret yüce Türk milletinden, zafer, Allah’tandır”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Gayret yüce Türk milletinden, zafer, ...
Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup Yarışması Erzurum’da Gençler İstiklal ve İstikbali yazacak
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup ...
Yeni sandalyeleriyle şampiyonaya iddialı hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Yeni sandalyeleriyle şampiyonaya iddialı ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart 1918, şanlı bir direnişin tarihidir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart ...
Atletler kurtuluşa koştu
YEREL HABERLER Atletler kurtuluşa koştu
Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül adresimiz’ Aydemir Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı Aydemir’den mütefekkir Galip Erdem’e vefa Aydemir: ‘9 Mart 2003 seçimi kutlu bir başlangıçtır’ Aydemir: ‘Erzurum Şehri Mübarektir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül ...
Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ...
Ilıca’da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Ilıca’da kurtuluş coşkusu
MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan ...
Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında
YEREL HABERLER Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında
Istanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un projelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Istanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un ...
DHMİ Erzurum verilerini paylaştı
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum verilerini paylaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.