Erzurum’da kurtuluş coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da kurtuluş coşkusu

İHA

Erzurum’da kurtuluş coşkusu

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilk tören Havuzbaşı Kent Meydanında gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kutlama telgrafları okundu ve çelenk sunumu yapıldı. Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu.
Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, kumu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.
Çelenklerin konulmasından sonra günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Sekmen konuşmasında, “Coşkusunu her yıl yaşadığımız kutlu günümüzü şereflendiren konuklar, vatanı ve bayrağı uğruna toprağa düşmenin yüceliğini bilen şüheda evlatları ve yiğit dadaşlar, karanlıklardan aydınlığa çıkıldığının 104. Yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Dadaşların şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceği ve bu gücünü tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümüdür. 12 Mart Erzurum’un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda da direniş ve şahlanış günüdür. Emperyalist Devletler tarafından Osmanlı Devletinin parçalanmasına o senaryoların sahneye konulduğu 1. Dünya Savaşında Erzurum’un vatansever evlatları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916’da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir iki yıl hilalin gölgesinden uzak hayat yaşadılar” ifadelerini kullandı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşmasından sonra Erzurum Bar ekibi ve Bursa Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı. Törende ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi de mini bir konser verdi.
Protokolün bir sonra ki durağı Kars Kapı Şehitliği oldu. Buradaki törende Kur’anı Kerim okundu şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından kırmızı protokol üyelerince şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.
Kars Kapı Şehitliğini ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İHA’ya kurtuluş günüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bugün Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü kutlanıyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Erzurum’un nasıl bir kahraman şehir olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğunun sınır taşı olmuş, her türlü zorluğa göğüs germiş mukaddes bir şehirdir. Erzurum’un karşısına ne çıkarsa çıksın vatanları, dinleri, ezanları, bayrakları için canlarını feda etmekten çekinmediler. Bu ruhu 15 Temmuz’da Erzurum 2 saat gibi kısa bir sürede yüz bini aşkın insan ile Cumhuriyet Caddesine toplanması ile göstermiştir” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise “Erzurum’un 104. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm Dadaş kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle mukaddes bir şehirde görev yapmak fazlasıyla sorumluluk yüklüyor demekteyiz. Sorumluluğun da bilincindeyiz. Milletin hizmetinde olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümünü kutluyoruz. 104 yıl önce yaşanan olayları, bu gün tekrar hatırlayarak, o günlerde neler yaşadığımızı nice canların yitip gitmesini anıyoruz, şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz “ şeklinde konuştu.
Açıklamalardan sonra protokolün bir sonra ki durağı Polis Şehitliği oldu. Burada Kuran okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.
12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü programı gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum’da kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum’da kutlandı
Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”
YEREL HABERLER Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”
Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip çıkmaktır’ Aydemir: ‘Dadaşlık, yaşamı İla’yı kelimetullah’a adamaktır’ Aydemir: ‘12 Marttaki şahlanış Dadaş kıyam ve duruşudur’ Aydemir: ‘Dadaşlık ruhunu diri tutmak önceliğimizdir ’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de Erzurum’un kurtuluş yıldönümünde konuştu “Erzurum vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan her türlü fedakârlığı yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazır bir coğrafyanın adıdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de ...
Prof. Dr. Çomaklı’dan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çomaklı’dan 12 Mart mesajı
Tanfer, ‘Erzurum milli direnişin sembolü’
YEREL HABERLER Tanfer, ‘Erzurum milli direnişin sembolü’
Kop Dağında çığ, Tepebaşında tipi
YEREL HABERLER Kop Dağında çığ, Tepebaşında tipi
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde yüz yüze eğitim devam ediyor
Başkan Oral’dan, 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan, 12 Mart mesajı
Öz: 12 Mart destansı bir kurtuluştur
YEREL HABERLER Öz: 12 Mart destansı bir kurtuluştur
Vali Memiş: “Gayret yüce Türk milletinden, zafer, Allah’tandır”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Gayret yüce Türk milletinden, zafer, ...
Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup Yarışması Erzurum’da Gençler İstiklal ve İstikbali yazacak
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup ...
Yeni sandalyeleriyle şampiyonaya iddialı hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Yeni sandalyeleriyle şampiyonaya iddialı ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart 1918, şanlı bir direnişin tarihidir”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 12 Mart mesajı; “12 Mart ...
Atletler kurtuluşa koştu
YEREL HABERLER Atletler kurtuluşa koştu
Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül adresimiz’ Aydemir Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı Aydemir’den mütefekkir Galip Erdem’e vefa Aydemir: ‘9 Mart 2003 seçimi kutlu bir başlangıçtır’ Aydemir: ‘Erzurum Şehri Mübarektir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül ...
Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ...
Ilıca’da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Ilıca’da kurtuluş coşkusu
MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan ...
Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında
YEREL HABERLER Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.