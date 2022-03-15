Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi

İHA

Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi

Erzurum Şehir Hastanesinde yılın hekimi ve sağlık personeli belirlendi. Uzman Dr. Serkan Cerrah yılın hekimi olurken, Eda Arzu Akgün de yılın sağlık personeli oldu.
Sağlık hizmeti sunumunda özellikle Pandemi döneminde hasta ve hasta yakınlarına göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı aday gösterilen Uzm. Dr. Serkan Cerrah’ın özgeçmişi şöyle; “30.08.1978 tarihi Erzurum merkez doğumluyum. İlk orta tahsilimi Erzurum ‘da tamamladım. Erzurum Fen Lisesi’nden 1996 tarihinde mezun oldum. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. Aynı yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalında İç Hastalıkları Araştırma görevlisi olarak başladım. 2008 yılında İç Hastalıkları ihtisasımı tamamlayarak İspir Devlet Hastanesinde mecburi hizmetime Dahiliye uzmanı olarak başladım. 2009 yılında Yan Dal Uzmanlık sınavına girerek Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji bilim dalında yan dal ihtisasına başladım. 2012 yılında yan dal ihtisasımı tamam bitirerek aynı yıl Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Uzmanı olarak göreve başladım. Halen aynı hastanede yan dal uzmanı olarak çalışmaktayım. Kliniği’mize ERCP, EUS gibi ileri endoskopik işlemler yapılmakla beraber Erzurum ili ve çevre illerden 78 tane ilin Acil GİS kanama, Akut Pankreatit, Kolanjit hastalarına servisimizde hizmet vermekteyiz. Pandemi döneminde hastanemiz Endoskopi ve ERCP işlemlerine devam etmekte olup il dışı hastalarının mağdur olmamaları adına çevre iller harici diğer illerden de hasta kabulü tarafımdan sağlanıp toplam1200 civarında ERCP ve 4000 civarında endoskopik işlem tarafımdan yapılmıştır. Halen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde hizmetimi sürdürmekteyim.”
Pandemi döneminde görev yapan Uzm. Dr. Serkan Cerrah, gayretli ve yoğun çalışmaları ile Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi ve Endoskopi işlemlerinde gerek Erzurum gerek çevre illerden gelen hiçbir hastanın pandemiden dolayı mağduriyet yaşamaması için büyük bir özveri, çok yoğun bir çalışma sergiledi.
Yılın sağlık personeli Eda Arzu Akgün ise sağlık hizmeti sunumunda özellikle Pandemi döneminde yüreği insan sevgisiyle dolu olması ve özveri çalışmalarından dolayı aday gösterildi.
Eda Arzu Akgün’ün başarı öyküsü şöyle; “04.06.1987 tarihinde Malatya’da doğdum. İlk, Ortaokul ve Lise eğitimimi Malatya’da tamamladım. 2007 yılı Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunu olup 2015 yılında pedagojik formasyon eğitimi aldım. Evliyim ve 2 kızım var. Meslek hayatıma ilk Özel Malatya Sevgi Hastanesinde başlayıp burada 1 yıl yeni doğan servisinde çalıştıktan sonra Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanıp Radyasyon Onkoloji servisinde işe başladım. Halen daha aynı serviste çalışmaya devam etmekteyim. Dikkat isteyen ve stresli bir iş yapmaktayım. Meslek hayatım süresince belki de çalıştığım kliniğin onkoloji olması nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğim anlarım olduğu kadar; mesleki doyumu yaşayıp mutlu olduğum zamanlarımda çok oldu. Hastayla ilgilenip değerli olduğunu hissettirmeyi başardığımda; hastamın hastalığıyla mücadele ederken kendilerini hastaneye ve tedavilerine uyum sağlamada daha açık davrandıklarını hastalık yada özel hayatlarıyla ilgili sıkıntılarının paylaşmak istediklerini, hemşirelik bakım planlarını ve uygulamalarının yaptığımız süreçte kendilerinin de katılmak istediklerini, tedavi sürecinde suskunlaştıklarında yada öfkelendiklerinde çoğunlukla asıl tepkinin bize değil insan olarak önemsenmek ve yardım isteği olduğunu ve en önemlisi de güvendiklerini gördüm. Klinikte hastaların taburcu olurken; her şey için teşekkürler, Allah razı olsun. Gibi söylemleri ya da poliklinik kontrollerine geldikleri zaman servise de uğrayarak hemşire hanım kontrole gelmiştim bir de size uğrayayım dedikleri zaman, evet bu benim işim ama mesleğimi de seviyorum diyebiliyorum. İyi ki Hemşireyim mesleğimi daha özverili ve yararlı bir şekilde devam ettireceğim."
Eda Arzu Akgün, Pandemi döneminde Radyasyon Onkoloji servisinde yatmakta olan hastalara vermiş olduğu değer ve sevgiden dolayı hastaların gönlünü kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler İstiklal ve İstikbale mektup yazacak
YEREL HABERLER Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler ...
Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
YEREL HABERLER Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş ...
Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
YEREL HABERLER Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak gösterisiyle kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak ...
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum Valisi Okay Memiş: “Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin"
YEREL HABERLER Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum ...
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ...
Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı ...
Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
YEREL HABERLER Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
KYK’lı gençler masada buluştu
YEREL HABERLER KYK’lı gençler masada buluştu
Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
YEREL HABERLER AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
YEREL HABERLER Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
YEREL HABERLER Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
Erzurum Tabip Odası’nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı
YEREL HABERLER Erzurum Tabip Odası’nın düzenlediği konferansta ...
‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER ‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi ...
Doç. Dr. Melikoğlu: Sedef hastalarından kaçmayın, bulaşıcı değil
YEREL HABERLER Doç. Dr. Melikoğlu: Sedef hastalarından kaçmayın, ...
Baro Başkanı Göğebakan; “Sizlerle gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan; “Sizlerle gurur duyuyoruz”
Tüketici şikayetlerinde dolandırıcılık ilk sırada
YEREL HABERLER Tüketici şikayetlerinde dolandırıcılık ilk sırada
Erzurum’da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ...
Rektör Çımaklı: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Rektör Çımaklı: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 1’den 5’e kadar olan akademisyenlerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 1’den 5’e kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.