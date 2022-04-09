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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekmanlı öğrencilerden örnek proje

İHA

Tekmanlı öğrencilerden örnek proje

Erzurum Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenciler örnek bir projeye imza attı.
Okulda görev yapan meslek dersleri öğretmeni Merve Açıkgöz ve Zeliha Ünal Akdemir’in kuruculuğunu yaptığı ‘Hoş Geldin Eskimeyen Ramazan’ isimli eTwinning projeleri Nisan ayı itibariyle çalışmalarına başladı.
Beş farklı okulun bir araya gelerek yürüttüğü projede, Ramazan ayı süresince; imsakiyeleri hazırlayıp dağıtmak, sahura davul ve maniler eşliğinde kaldırmak, mukabele, teravih namazları, sela ve ezan, gölge oyunları geleneksel iftar programları ve daha birçok etkinlikler yapılacak.
Proje de öğrencilerin aktif rol almalarını sağlayarak kültürel ve manevi değerlerimizi hatırlatma, gelecek nesillere aktarmak planlanıyor.

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