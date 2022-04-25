Aziziye’den 24 Nisan tepkisi Başkan Orhan: “ABD kendi kanlı geçmişine baksın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’den 24 Nisan tepkisi Başkan Orhan: “ABD kendi kanlı geçmişine baksın”

İHA

Aziziye’den 24 Nisan tepkisi Başkan Orhan: “ABD kendi kanlı geçmişine baksın”

ABD Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” iddiasına en sert tepki Aziziye’den gösterildi. Biden’in sözde soykırım iddiasına ve kimi Türk siyasetçilerin 24 Nisan paylaşımlarına Alaca Şehitliği’nden cevap veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Tarih bellidir, tarihte yaşananlar bellidir. Delil istiyorlarsa delil, kanıt istiyorlarsa kanıt! Gelsinler arşivleri hep birlikte açalım; kim kime soykırım uygulamış tüm dünyaya bunu gösterelim” çağrısında bulundu.
Erzurum’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesinde tarihin en büyük katliamlarından 10 Mart 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından 278 kişi, acımasızca şehit edilip kadın ve çocukları ise bir ahıra doldurarak yakıldı. Aziziye Belediyesi tarafından Alaca Şehitliğinde program düzenlendi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de katıldığı programda, Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri de hazır bulundu. Zabıtanın taşıdığı dev bayrakla şehitliğe giren heyet, burada yapılan açıklamaların ardından şehitler için dua etti.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ABD Başkanı Biden’in yüz karası olaylarla dolu Amerika tarihini çok çabuk unuttuğunu dile getirerek, “ABD’nin kirli tarihini hem Biden ve hem de Biden’le aynı kafada olanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye’de yüz binlerce masum insanın kanını akıtan ABD, tarihin en büyük soykırımlarına imzasını atmış bir ülkedir” vurgusunda bulundu.
“Asıl vahşeti onlar sergilemiştir”
Konuşmasında “Bizim tarihimiz, tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor” diyen Başkan Orhan, “Yürekleri yetiyorsa, gelsinler kozlarımızı Ilıca’da, Alaca’da, Cinis’te, Yanıkdere’de, Pasinler’de, kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanında yaşandığı Erzurum’da paylaşalım! Zira Türkler tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir zaman Ermenilere asla soykırım yapmamıştır. Tam tersine, Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çeteleri Erzurum ve çevresinde insanlık dışı katliamlar yapmış, vahşetin hem de en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bu çeteler MüslümanTürk 50 bin masum ahaliyi yaşlı, kadın, çolukçocuk demeden katletmişlerdir. Öyle ki, Erzurum ve şu an tam da üzerinde bulunduğumuz Alaca toprakları, Ermeni vahşetinin en derin izlerini taşımaktadır. Savunmasız haldeki 278 masum hemşehrimiz, bu köyde ve bu topraklarda acımasız bir biçimde katledilmiş, Ermeni mezaliminden zulüm bile adeta utanmıştır” ifadelerini kullandı.
“Siyasetle tarih yazmaya çalışıyorlar”
ABD Başkanı Joe Biden’e seslenen Başkan Orhan, “Şimdi sormak lazım Mister’e: Kim kimi katletmiş, kim kime soykırım uygulamış? Üstelik bu vahşet sadece Alaca’da değil, bu kadim memleketin dört bir yanında yaşanmıştır. Cinis’te, Tazegül’de, Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy’de ve Horasan’da tam bir ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirilmiştir. Ama tabi siyasetle tarih yazmaya çalıştıkları için bu hakikatleri görmüyor, görmek bile isteiyorlar. Çünkü onların hak, hukuk, adalet ve insanlık onuru diye bir dertleri yok. Bu yüzden ABD’nin ya da Biden’in ne dediği yahut ne düşündüğünü önemsemiyor, yaptığı her açıklamanın ve kullandığı her cümlenin bizim için yok hükmünde olduğunun altını özellikle çiziyoruz” diye konuştu.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, 24 Nisan’daki sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla tepki çeken Türk siyasetçilerini de kınadı. Orhan, “Bu ülkenin tarihsel hak ve çıkarlarını korumak yerine, dış güçlere uşaklık, Diaspora’ya ise köçeklik etmeyi tercih eden sözde bazı milletvekilleri, parti genel başkanı ve siyasetçiler, 24 Nisan vesilesiyle kendilerini bir kez daha açık etmiş ve ne mal olduklarını tekraren gözler önüne sermişlerdir. Doğaldır; çünkü onların ait oldukları kapı da bellidir, kimin peşinden gidip, kimlerin izini sürdükleri de bellidir. Dolayısıyla bunu da Aziz Milletimizin aklına, fikrine, irfanına ve vicdanına havale ediyoruz” dedi.
Erzurum’daki Ermeni mezalimini gözler önüne seren toplu mezarlara ve kazılara ait fotoğrafların da objektiflere gösterildiği programda, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de emperyalistlerin tarihin her döneminde bu milletin karşısına çıktığını dile getirdi.
Alaca Şehitliği programı, konuşmaların ardından dualarla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı Alaca’da 278 kişi acımasızca şehit edilip, kadın ve çocuklar bir ahıra doldurarak yakıldı
YEREL HABERLER Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı ...
ETÜ atıcılığa damga vurdu
YEREL HABERLER ETÜ atıcılığa damga vurdu
Ramazan sokağı anaokulunda
YEREL HABERLER Ramazan sokağı anaokulunda
Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve ...
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar ...
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Raif Azak İmam Hatip Ortaokulundan 15 eTwinning projesi
YEREL HABERLER Raif Azak İmam Hatip Ortaokulundan 15 eTwinning ...
Erzurum Patentte liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Patentte liderliğini korudu
Halk inanışları eTwinning projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Halk inanışları eTwinning projesi tamamlandı
Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, polislerle iftar yemeğinde bir ...
Azra'nın kahramanı: Gözüme 3 gündür uyku girmiyor
YEREL HABERLER Azra'nın kahramanı: Gözüme 3 gündür uyku girmiyor
Palandöken Belediyespor namağlup BAL’da Palandöken adını BAL’a yazdırdı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyespor namağlup BAL’da Palandöken ...
Karaca: “Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız”
YEREL HABERLER Karaca: “Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız”
Rektör Çomaklı’dan 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı Kınama mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan 24 Nisan Sözde Ermeni Soykırımı ...
Palandöken’de teravih çocuklarla şenleniyor
YEREL HABERLER Palandöken’de teravih çocuklarla şenleniyor
İspirliler ilçe meydanında iftarda buluştu Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un organize ettiği iftar programı özcesi Müftü Başkapan Parkının açılı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İspirliler ilçe meydanında iftarda buluştu Belediye ...
Herkes oruç açarken onlar hayat kurtarıyor 112 Acil Sağlık çalışanlarının zorlu iftarı
YEREL HABERLER Herkes oruç açarken onlar hayat kurtarıyor 112 Acil ...
Erzurum 3 ayda 92 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 3 ayda 92 marka üretti
Bahar geldi tohum toprak ile buluştu
YEREL HABERLER Bahar geldi tohum toprak ile buluştu
En minik bayram resepsiyonu
YEREL HABERLER En minik bayram resepsiyonu
Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit edilen 33 vatandaşın ailesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yaşar; 1993 yılında Yavi Mahallesi’nde şehit ...
Palandöken Belediyesi’nden ilk iftarım çocuk şenliği
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden ilk iftarım çocuk şenliği
23 Nisan gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER 23 Nisan gösterisi büyük beğeni topladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.