Horasan - Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan İstikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan Horasan Yazılıtaş mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Öner ve İsmail Öner ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Pasinler Devlet Hastanesine sevk ederek burada tedavi altına alındılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.