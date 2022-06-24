Okul müdürü istedi servis şoförleri yaptı Okullarda tadilat dönemi

Erzurum’un Tekman ilçesinde okulların tatile girmesiyle birlikte okul binalarında tadilat ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Tekman Cumhuriyet Ortaokulu Okulu Müdürü Ahmet Değirmencioğlu'nun okula ait bahçe duvarının düşük olması sebebiyle duvarın yükseltilerek sıva yapılmasıyla ilgili talebine öğrenci servis şoförlerinden destek geldi. Şoförler Beytullah Demir, İbrahim Şahin ve Mehmet Canbaş tarafından yaklaşık 300 metre duvar örüldü; 600 metre sıva ve boya yapıldı.

Servis şoförlerinden Beytullah Demir, "Okulumuzun bu duvara çok ihtiyacı vardı. Okul müdürümüz Ahmet Değirmencioğlu’nun girişimleri ile esnaftan malzeme temini yapıldı. Gerek briket gerek çimento ve boya, tamamen Tekman esnaflarında temin edildi. Kum ise Tekman Belediyesi tarafında temin edildi. Sıra çalışmaya geldi. Okul müdürümüz bizlerden ricada bulundu, bizler de burada okuyan evlatlarımız rahat etsin diye gönüllü çalışma yaparak okulumuzun çehresini değiştirdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Servis şoförlerinden İbrahim Şahin, "Okul müdürümüz bizlerden ricada bulundu, bizler de servis şoförü olarak okulumuza hizmet edelim dedik. Okul müdürümüz ise bizlere yardımcı olarak işlerimizin hızlanmasına katkıda bulunuyor” dedi.

Diğer servis şoförü Mehmet Canbaş da okulun eksiklerini gidermeleri için okul müdürünün ricada bulunduğunu belirterek, "Biz gönüllü olarak gelip okul müdürümüze ve burada eğitim gören tüm öğrencilerimize hizmet ediyoruz” dedi.

Çalışmaya, okul müdürü Ahmet Değirmencioğlu harç yaparak, okul teknisyeni Naim İbrahimogulları ise harç taşıyarak destek oldu.

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