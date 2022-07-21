Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor

İHA

Aile Okulu Projesi ile anne ve babalar okul sıralarına oturuyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer' in talimatlarıyla başlatılan Aile Okulu Projesi'nde anne babalar okul sıralarına oturuyor.
Proje çerçevesindeki eğitimlerin ilk ayağı 28 Mart 2022’de Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı ve 350 öğretmene eğitim verildi. Tamamı alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hâle gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor. "Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanıyor.
"Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.
"Bağımlılıkla mücadele" dersinde ise zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor. "Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri içerirken "ahlaki gelişim" dersleri, maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi de daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlıyor.
8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını muhtemel risklere karşı daha korunaklı hâle getirmek ve çocukların sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Aile Okulu'nun yaygınlaştırılması amacıyla 20 Haziran 2022’de Mersin ve 27 Haziran 2022’de İzmir'deki eğitici eğitimleri de tamamlandı. 19 Temmuz 2022’de Erzurum'da başlayan Aile Okulu Eğitici Eğitimcisi kursu ile toplamda 61 ilde görev yapmakta olan öğretmenlerimize eğitim verilmiş olacak. 15 Ağustos ve 815 Ağustos 2022 tarihlerinde yine Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenecek olan eğitimlerle 81 ilde görev yapmakta olan öğretmenlere ulaşılmış olacak. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerimiz bulundukları illerde velilerimize düzenleyecekleri kurslarla sağlıklı aile yapısının desteklenmesine yönelik katkı sağlamış olacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı
YEREL HABERLER Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını ...
Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı
YEREL HABERLER Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı ...
Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig bizi bekliyor" Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" "Bülent hoca eski değil yeni sistemlerle çalışan bir hoca"
YEREL HABERLER Benhur Keser: "Süper Lig’den bile daha zor bir lig ...
Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
YEREL HABERLER Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu
Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Direksiyonda sara krizi geçiren adamın yardımına ...
Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine sahip değiliz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çakır: Toplum olarak ilk yardım bilincine ...
Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var
YEREL HABERLER Babacan: HDP ile bizim bir diyaloğumuz var
Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 16 yaşında 'bal güzeli' seçildi
YEREL HABERLER 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 16 yaşında ...
Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk
YEREL HABERLER Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk
Balkanları fethettiler
YEREL HABERLER Balkanları fethettiler
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 7 ödül
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA'ya 7 ödül
Mithat Pala: “Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum” Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala: "Bülent hocanın başarısı tartışılmaz" "Rizespor’u taraftarımızla beraber Süper Lig’e taşıyacağız"
YEREL HABERLER Mithat Pala: “Takımın değişilmez oyuncusu olmak ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.