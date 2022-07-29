‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde hedef 25 bin rakama ulaşmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, Erzurum’da başarılı bir şekilde sürüyor. İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımızın bizden istediği rakam yıl sonuna kadar 20 bin, ama biz 25 bin rakamına ulaşarak ilimizin Plakasına ulaşmak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, çerçevesinde Erzurum’da yüzlerce çocuk tam olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi Yüzme Havuzlarında yüzme öğreniyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde projeyi başarıyla yürütürken, hafta boyuncu saat 10:0011:30 ve 13:0014:30 arasında yüze eğitimlerini devam ettiriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas “Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini ziyaret etti.

Tesis Müdürü Hikmet Palandöken, Tesis Amiri Cevdet Uluç ile antrenörlerden bilgi alan Gençlik ve spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yüzme kursları ile GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri konusunda hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Proje çerçevesinde bugüne kadar Erzurum’da yüzlerce çocuk yüzme öğrenirken, yaz kış demeden Pandeminin ardından yüzme eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu proje çerçevesinde yerelde Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak çocuklara yüzme öğrettiklerini belirterek, bu konunda kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a da yüzme havuzlarının kapılarını kendilerine açtıkları için teşekkür etti.

Öztürk, “AFAD müdürlüğümüz de havuzun kapılarını bize açacak. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. ADAF Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü projelerimizde hep yanımızda ve en büyük paydaşlarımızdan biri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Salon sporlarında Kaymakamlıklarımız, Yakutiye ve Palandöken Belediyemiz de yanımızda. Kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın destekleriyle yerelde projelerimizi başarı ile devam ettiriyoruz. Valimiz Okay Memiş her zaman bizlerden bilgi alıyor. Biz valimize GSB spor okulları ve engelsiz spor merkezleri hakkında bilgi veriyoruz. Yatırımlarımız konusunda Milletvekillerimizi bilgilendiriyoruz. Sağ olsunlar Milletvekillerimiz yatırımlarımıza destek veriyorlar. Bakanlığımız bizden yıl sonuna kadar 20 bin çocuğa yüzme öğretmemizi istiyor. Biz bu rakama ulaştıktan sonra Erzurum’un plakasına ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu yıl 25 bin çocuğa yüzme öğretmek” dedi.

İlk etapta Oltu ve Hınıs’ta portatif yüzme havuzları yaparak yakın ilçelerdeki çocukları bu havuzlara taşıyarak yüzme öğretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Öztürk, 614 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Öztürk, “Bu çocuklar yüzmeyi öğrendikten sonra hayat kurtaran sporcular konumuna gelecekler. Aralarından çıkacak olan yetenekli çocuklarımız olimpik ve uluslararası müsabakalar ile ulusal müsabakalarda yarışabilecekler. İnşallah aralarında milli takım mayosu giyecek olan sporcular yetişecek” dedi.

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