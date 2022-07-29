‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde hedef 25 bin rakama ulaşmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde hedef 25 bin rakama ulaşmak

İHA

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde hedef 25 bin rakama ulaşmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, Erzurum’da başarılı bir şekilde sürüyor. İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımızın bizden istediği rakam yıl sonuna kadar 20 bin, ama biz 25 bin rakamına ulaşarak ilimizin Plakasına ulaşmak” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı protokolle ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, çerçevesinde Erzurum’da yüzlerce çocuk tam olimpik yüzme havuzunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi Yüzme Havuzlarında yüzme öğreniyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde projeyi başarıyla yürütürken, hafta boyuncu saat 10:0011:30 ve 13:0014:30 arasında yüze eğitimlerini devam ettiriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas “Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini ziyaret etti.
Tesis Müdürü Hikmet Palandöken, Tesis Amiri Cevdet Uluç ile antrenörlerden bilgi alan Gençlik ve spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yüzme kursları ile GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri konusunda hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Proje çerçevesinde bugüne kadar Erzurum’da yüzlerce çocuk yüzme öğrenirken, yaz kış demeden Pandeminin ardından yüzme eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu proje çerçevesinde yerelde Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışarak çocuklara yüzme öğrettiklerini belirterek, bu konunda kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a da yüzme havuzlarının kapılarını kendilerine açtıkları için teşekkür etti.
Öztürk, “AFAD müdürlüğümüz de havuzun kapılarını bize açacak. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. ADAF Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü projelerimizde hep yanımızda ve en büyük paydaşlarımızdan biri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Salon sporlarında Kaymakamlıklarımız, Yakutiye ve Palandöken Belediyemiz de yanımızda. Kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın destekleriyle yerelde projelerimizi başarı ile devam ettiriyoruz. Valimiz Okay Memiş her zaman bizlerden bilgi alıyor. Biz valimize GSB spor okulları ve engelsiz spor merkezleri hakkında bilgi veriyoruz. Yatırımlarımız konusunda Milletvekillerimizi bilgilendiriyoruz. Sağ olsunlar Milletvekillerimiz yatırımlarımıza destek veriyorlar. Bakanlığımız bizden yıl sonuna kadar 20 bin çocuğa yüzme öğretmemizi istiyor. Biz bu rakama ulaştıktan sonra Erzurum’un plakasına ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu yıl 25 bin çocuğa yüzme öğretmek” dedi.
İlk etapta Oltu ve Hınıs’ta portatif yüzme havuzları yaparak yakın ilçelerdeki çocukları bu havuzlara taşıyarak yüzme öğretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Öztürk, 614 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Öztürk, “Bu çocuklar yüzmeyi öğrendikten sonra hayat kurtaran sporcular konumuna gelecekler. Aralarından çıkacak olan yetenekli çocuklarımız olimpik ve uluslararası müsabakalar ile ulusal müsabakalarda yarışabilecekler. İnşallah aralarında milli takım mayosu giyecek olan sporcular yetişecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine pompalı tüfekle saldırdı
YEREL HABERLER Erzurum’da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine ...
Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, Erzurum’da kampa girdi Prova çalışmaları nefes kesti
YEREL HABERLER Rus Mozarteum Artistik Buz Pateni Figür Takımı, ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de çiftçilere en çok destek sağlayan iller arasında
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de çiftçilere ...
İman Ayetleri Hat Sergisi´nin 8´inci durağı Erzurum oldu  
YEREL HABERLER İman Ayetleri Hat Sergisi´nin 8´inci durağı Erzurum ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde çığır açıyor
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde çığır ...
‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER ‘İman Ayetleri Hat Sergisi’ Erzurum’da ...
8 kilo uyuşturucu ile yakalanan 5 İranlı tutuklandı
YEREL HABERLER 8 kilo uyuşturucu ile yakalanan 5 İranlı tutuklandı
Başkan Alim: “KOBİ'ler de uzun vadede yapılandırma istiyor”
YEREL HABERLER Başkan Alim: “KOBİ'ler de uzun vadede yapılandırma ...
Horasan’da ev yangını: 1 yaralı
YEREL HABERLER Horasan’da ev yangını: 1 yaralı
‘Anadoluyuz Biz’ projesi sona erdi
YEREL HABERLER ‘Anadoluyuz Biz’ projesi sona erdi
Şükrüpaşa Semt Pazarı yenilenen yüzüyle pazarcıların ve halkın hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Şükrüpaşa Semt Pazarı yenilenen yüzüyle pazarcıların ...
İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran üzerinden gelen yolcu otobüsünde 8 kilo 50 gram ...
Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinden önemli başarı
YEREL HABERLER Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinden önemli ...
Ardahanlı: “Sosyal medya dine ve dindarlara saldırı platformu haline getirilmemelidir”
YEREL HABERLER Ardahanlı: “Sosyal medya dine ve dindarlara saldırı ...
Erken doğan bebek Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Erken doğan bebek Erzurum Şehir Hastanesi’nde ...
Bedir Avcı, kitabını dostlarıyla tanıttı
YEREL HABERLER Bedir Avcı, kitabını dostlarıyla tanıttı
İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine götürmek için pedal çeviriyor
YEREL HABERLER İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış şehitlerine ...
İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj kapısından çıkıp kaçtı
YEREL HABERLER İki araca çarpan otomobilin alkollü sürücüsü, bagaj ...
Büyükşehir kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olmaya ...
Sarıkamış Şehitleri için İzmir’den Sarıkamış’a pedal çevirdi
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri için İzmir’den Sarıkamış’a pedal ...
Erzurum şirketleşmede 3’üncü sırada
YEREL HABERLER Erzurum şirketleşmede 3’üncü sırada
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi başarısını birincilikle taçlandırdı
YEREL HABERLER Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi başarısını ...
Atatürk Üniversitesi yol arkadaşlarını bekliyor Yeni neslin tercihi: Atatürk Üniversitesi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yol arkadaşlarını bekliyor Yeni ...
‘Anadoluyuz biz’ projesiyle Erzurum’u gezdiler
YEREL HABERLER ‘Anadoluyuz biz’ projesiyle Erzurum’u gezdiler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.