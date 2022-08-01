Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

İHA

Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum’da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Denizli’den Ağrıya seyir halinde olan 20 ZR 017 plakalı araç ErzurumPasinler karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Dehşet verici kaza sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan diğer vatandaşlardan birisi ağır üç kişide yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görme engelli milli judocular, 3 bin metrelik dağa tırmandı
YEREL HABERLER Görme engelli milli judocular, 3 bin metrelik dağa ...
Aziziye’nin yatırımlarında ikinci perde Yarım Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Aziziye’nin yatırımlarında ikinci perde Yarım Olimpik ...
Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebap fabrikası Oltu’da hizmete açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebap fabrikası Oltu’da ...
Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğrencileri şehit mezarını ziyaret ...
Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobil takla attı Araçta sıkışan 3 kişi ...
Yüzen adalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Yüzen adalar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı
16 akademisyen, kadın-medya ve sosyal medyayı araştırdı
YEREL HABERLER 16 akademisyen, kadın-medya ve sosyal medyayı ...
Erzurum taşıt varlığı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum taşıt varlığı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.