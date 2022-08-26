Prof. Dr. Alkin: Fotoğraflı e-mail atıldığında, çaydanlığı 2 kere kaynatacak ısı salıyor



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)İSTANBUL Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Erzurum'daki toplantıda, dünyanın dijital devlerinden birinin raporunu açıkladı. ABD'de gençlerin oynadığı dijital oyunların 1 yıl içinde ülkedeki otoyollarda 5 milyon aracın saldığı gazı saldığını anlatan Alkin, "İçinde fotoğraf olan mail atıldığında da 1 çaydanlığı 2 kere kaynatacak kadar ısı salıyor, enerji tüketiyormuşuz" dedi.

VERİMDER, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincini artırmak için başlattığı 'Anadolu Buluşmaları' toplantılarının 23'üncüsünü Erzurum'da gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve dernek İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, verimliliğin önemini anlattı. 2018'de açıklanan enerji verimliliği eylem planını dernek olarak takip ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Sanki bu eylem planı hiç ilerlemiyormuş gibi gözüktü ama biz VERİMDER olarak bunu takip ettik. Geçtiğimiz günlerde de sonucunu paylaştık. Binlerce kişiye istihdam ve yüz milyonlarca dolar da tasarruf sağlanmış. O da sadece bir plan yani. Biz bunu topyekun yaptığımızda, 25 milyon haneye uyguladığımızda 7 milyar dolara kadar önümüzdeki 5 senede bir cari işlemler açığında bir ferahlama yaratmamız mümkün" diye konuştu.

ÇOK CİDDİ YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM

Dünyanın en önemli dijital devlerinden birinin raporunu açıklayan Prof. Dr. Alkin, şöyle konuştu:

"Bu rapor beni hem dehşete düşürdü hem sevindirdi. Dehşete düşürmesinin sebebi acaba bu olacak mı? Olacaksa çok hızlı davranmalıyız. 2030 yılında elektrik enerjisinin yüzde 50'si yenilenebilir enerjiden üretilecek. Önemli bir iddia, şu an orada değiliz ama bütün dünya böyle bir ortalamaya gidecekse demek ki bizim çok ciddi yatırım yapmamız lazım. Elektrik kullanımı toplam nihai enerji tüketiminde yüzde 30'a yükselecek. Bu da çok büyük bir meblağ. Yani bu toplam enerjinin yüzde 30 elektrik ve bu elektriğin yüzde 50'sini de yenilenebilir enerji oluşturacaktır. Depolama kapasitesi, bugüne göre 20 kat fazla olacak diyor. Demek ki bizim sadece enerji verimliliği değil, bir de enerjiyi depolama üzerine illerde yerelde bazı yatırımlar yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor."

10 BİN KİŞİYE 390 ROBOT

Sanayinin yeşil olacağının belirtildiği raporda 2030 yılında her 10 bin kişiye 390 robot düşeceğine yer verildiğini anlatan Prof. Dr. Alkin, "Bir yandan işçi sayısı artacak ama robot sayısı da artacak, 10 bine 390 olacak. Yeni binaların tamamı 2030'da sıfır karbon üretecek, 2050'de de tüm binalar 0 karbon üreten hale gelecek. 2030'da dijital altyapı bugüne göre 100 kat daha verimli olacak. Yani demek ki bayağı bir çaba sarf ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençlerin oynadığı dijital oyunlar 1 yıl içerisinde Amerikan otoyollarındaki 5 milyon aracın saldığı gazı salgılıyormuş. Bunu öğrendim, dehşet içinde kaldım. Bir de içinde fotoğraf olan bir email atıldığında 1 çaydanlığı 2 kere kaynatacak kadar ısı salıyor, enerji tüketiyormuşuz. Onu da öğrendim" diye konuştu.

UZAKTAN TIP 10 KAT ARTACAK

Rapora göre uzaktan tıpın 10 kat artacağına dikkat çekildiğini ifade eden Prof. Dr. Alkin, şöyle devam etti:

"İnsanın inanası gelmiyor, uzaktan tıp bugüne göre 10 kat artacak. Uzaktan eğitim bugüne göre 28 kat artacak. Yani aslında bu önüne geçilmez bir durum. Koca koca binalar talep etmek, efendim yüz binlerce öğrenciyi gelin bakalım sizi yedirelim, içirelim, aydınlatalım demek. Onun yerine farklı bir yere doğru gideceğimizi burada görüyoruz. Bu konuda bizim de düzenleyici otoriteyi bilgilendirmemiz lazım. Çünkü artan taleple başa çıkamıyoruz. Yabancı öğrenciler de geliyor vesaire derken. Biz herhalde yavaş yavaş online belki temel bilimlerde tatbiki bilimlerde çok zor ama temel bilimlerde götüreceğiz. Bizi bambaşka bir dünya bekliyor. Hem heyecanlı hem de biraz endişeliyim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-08-26 11:14:48



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