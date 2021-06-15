Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak etkili olacak

Kılıçdaroğlu: Kimin için istendi bu para?

AA

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak bekleniyor

Bölgede Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Tunceli'de 14, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Kars ile Erzurum'da 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.