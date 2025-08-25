Habertürk
        Erzurum Kültür Yolu'nda cağ kebabı satış rekoru kırdı

        Erzurum, Kültür Yolu'nda cağ kebabı satış rekoru kırdı

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Festival süresince şehrin otel ve restoranlarında doluluk oranı artarken yerli esnaf yaşanan ekonomik hareketlilikten memnun kaldı

        Giriş: 25.08.2025 - 14:13 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:14
        Erzurum, Kültür Yolu'nda cağ kebabı satış rekoru kırdı
        Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında, 16-24 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi.

        Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bu yıl üçüncü kez Erzurum’da düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

        LEZZET NOKTALARINDA ERZURUM MUTFAĞI

        Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Erzurum’da belirlenen 12 “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yaptı.

        Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Erzurum’da unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

        Erzurum’daki otel ve restoran sektörünün önde gelen isimleri de festivalin şehre katkısı hakkında görüşlerini paylaştı.

        CAĞ KEBABINDAN BAKLAVAYA YOĞUN İLGİ

        Cağ kebabı salonu sahibi Şakir Aktaş, “Festival dolu geçti. Yakın bölgelerden yerli turistler de geliyor” diye konuştu.

        İşletmeci Muhittin Güney, “Kültür Yolu Festivali’ne çevre illerden de geldiler. Festivallerin daha çok olmasını, ekonomiye can vermesini canı gönülden istiyorum” dedi.

        Baklava işletmecisi Selami Atiş, “Festivalden dolayı iş yerimizin yoğunlu epey arttı. Yüzde 50’lik bir artış oldu. Özellikle şehir dışında acayip bir sipariş aldık” ifadelerini kullandı.

        OTELLERDE DOLULUK REKORU

        Otel müdürü Rasim Emrah Aksakal, “Kültür Yolu Festivali şehirde ve özellikle bizim otelimizde doluluk oranlarını yüzde 90 ve yüzde 100 tam kapasiteye kadar taşıdı. Bu bizim için çok büyük bir artı oldu. Sadece otelimiz için değil aynı zamanda restoranımız için de büyük bir katma değer sağladı” dedi.

        KENTİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

        Pastane sahibi Muhammer Akgün, “Festival yoğun olarak geçiyor. Gayet memnunuz. Erzurum Kültür Yolu Festivali çok kıymetli bir organizasyon. Hem kültürel anlamda hem de ekonomik anlamda Erzurum’a canlılık kattı. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz şehrimizde yoğunluk oluşturdu. Otellerimizin, restoranlarımızın, küçük esnafımızın yüzü güldü” diye konuştu.

        “ERZURUM HİÇ BU KADAR KALABALIK OLMAMIŞTI”

        Cağ kebabı restoranı sahibi Fatih Koç, “Festival iyi geçiyor. Yüzde 90 oranında doluluğumuz var. Erzurum hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kars’tan, Erzincan’dan Ağrı’dan gelenler var. Herkese faydası var” dedi.

        Otel müdürü Bora Kanber, “Bu ay itibarıyla doluluk oranlarında yüzde 90’ın üzerine çıktık. Festival bu yıl da otelimize büyük bir katkı sağladı. Yerli ve yabancı misafirlerimiz oluyor” açıklamasında bulundu.

        Otel müdürü Ali Güney, “Kültür Yolu Festivali Erzurum’u iyi etkiledi. Otellerimizde canlılık ve doluluk yaşanıyor. Tanıtımı için de festivalin Erzurum’a çok faydalı olduğuna inanıyorum. Festivalden dolayı yüzde 60 oranında bir doluluk oranı oldu. Çevre illerimizden gelen misafirlerimiz var” dedi.

        Su böreği işletmecisi Serkan Akköse, “Şehrin her tarafında bir müzik sesi geliyor. İnsanların yüzü gülüyor. İş yerimiz dolup taşıyor. Normal kapasitemizin iki katı çalışıyoruz. Vardiyalerimizi artırdık. Kapanış saatlerimizi uzattık” diye konuştu.

        #cağ kebabı
        #Erzurum Kültür Yolu
