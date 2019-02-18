İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı ve istenen başarıyı yakalayamadı.
Ligin 13. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha sonra oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçta 4'er beraberlik ve yenilgi alan Erzurum ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek, 8 hafta sonra maç kazandı.
GOLLERİN 3'Ü YENİ TRANSFERLEDRDEN
Ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayıran Erzurumspor, yine bu dönemde 5'i yabancı 7 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş'u alarak kadrosunu güçlendiren mavi-beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı.
Demir Grup Sivasspor'u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3'ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı.
BASIN SÖZCÜSÜ DAL: "MAÇ KAZANAMAMANIN STRESİNİ YAŞIYORDUK"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını belirterek, alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.
Dal, uzun süredir maç kazanamadıklarını vurgulayarak, "Maç kazanamamanın stresini yaşıyorduk ve bu maçı kendi seyircimizin önünde kazanmak istedik. Kadromuza kattığımız yeni oyuncularla değişen oyun sistemimiz öncelikli olarak Medipol Başakşehir karşısında aldığımız 1 puanla karşılığını verdi. Sivasspor maçı özellikle sıralamadaki makasın açılmaması adına muhakkak kazanmamız gereken maçtı." ifadelerini kullandı.
Futbolcuların önemli bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Dal, "Bütün oyuncularımız bunu bilerek bütün varlıklarını sahada ortaya koydu. Bu maç 1 gol yesek 2 atmamız gereken 2 gol yesek 3 gol atmamız gereken maçtı. Dolayısıyla yeni transferler Obertan ve Eduok'un yanı sıra bütün futbolcularımızın gösterdiği yüksek performansla maçı kazanmasını bildik." diye konuştu.
Dal, alınan bu galibiyeti diğer haftalarda da devam ettirmek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyun sistemimiz yeni transferlerle daha iyi oturacak ve kalan maçlarımızda yine aynı performansları sergileyerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İç ve dış sahada bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza layık bir takım olmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
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