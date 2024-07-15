Esad'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası görüşmeye ilişkin açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme çağrısına yanıt verdi.

Reuters'ın aktardığına göre Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir videoda Esad, Şam'da gazetecilere "Sorun toplantı değil, toplantının içeriği" açıklamasını yaptı.

Esad, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?"