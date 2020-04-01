Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 yıl ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu ve organizasyonun sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen Tokyo 2020, federasyon olarak aldıkları tedbirler ve 2021'de yapılacak olimpiyatlardaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Her şeyin başı sağlık." diyen Delihasan, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi doğru bir karar. Dünyanı saran koronavirüsten tamamen temizlendikten sonra sağlıklı bir ortamda olimpiyatları gerçekleştirmek gerekiyor. Olimpiyatın eşitlik, barış ve birlik ruhuna bu şekilde katkı sağlayabiliriz. Sağlıklı olmak, her şeyi yoluna koymak anlamına geliyor. Ümit ediyorum ki 2021'de olimpiyatları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir ve güzel başarılarla ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.

Delihasan, karate camiasında şu ana kadar kimsede koronavirüse rastlanmadığını belirterek, "Teknik ekibimizde, milli sporcularımızda ya da karate camiamızda koronavirüs sıkıntısı yaşayan kimse yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sporcularımız da evde çalışmalara devam ediyor. Bu süreçte en sağlıklısı evde kalmak. Umarım en kısa sürede birlikte toplu halde antrenmanlara başlar, yine neşeli ve huzurlu bir ortamda birlikte oluruz." diye konuştu.

Federasyon olarak aldıkları tedbirlerden bahseden Esat Delihasan, "Federasyon ofisimizi kapattık. Hizmetlerimizi personelimiz evinden, uzaktan vermeye gayret ediyor. Bu virüs hafifleyene kadar bu şekilde devam edecek. İşleri bir aksaklık olmadan yürütmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TOKYO'YA 8'DE 8 KOTAYLA GİTMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, 2021'de Tokyo'da düzenlenecek ve karatenin ilk kez yer alacağı olimpiyatlara 8 sıkletin tamamında kota alarak gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar 8 kategorinin 5'inde kota aldıklarını hatırlatan Delihasan, "Önümüzde 3 kota daha alabilme imkanımız var. Onları da alırsak 8'de 8 yapma başarısı yakalayacağız. Bu da inanılmaz bir başarı olacak. Şu anda elde ettiğimiz de beklenmeyen, büyük bir başarı. Bunun elemelerde de sürmesini ve kalan 3 kotayı da almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte sporculara sahibiz." şeklinde konuştu.

Milli sporculara olan güvenini dile getiren Esat Delihasan, "Olimpiyatlar için birinci önceliğimiz en fazla sayıda sporcu ile katılabilmek. Ondan sonra da sporcularımızın hepsinin madalya almasını amaçlayacağız. Bunu yapabilecek güce ve inanca sahipler. Biz de onlara güveniyoruz. En iyisini yapacaklarına olan inancımız tam. Ümit ediyoruz milletimizin, ülkemizin, devletimizin bize verdiği desteği ve katkıyı hak ettiklerini gösteren sonuçlar elde ederler." diyerek sözlerini tamamladı.